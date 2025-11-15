خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ مصدوم در پی سانحه شدید رانندگی در کمربندی شیراز

۳ مصدوم در پی سانحه شدید رانندگی در کمربندی شیراز
کد خبر : 1714528
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز گفت: در پی وقوع یک سانحه شدید رانندگی در کمربندی شیراز، سه نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور  افزود:   بعد از ظهر امروز ۲۴ آبان ماه، ساعت ۱۵:۴۰، پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۵، ۱۴ و ۱۸ بلافاصله به محل حادثه در کمربندی (پل امام حسن مجتبی) اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودروی تیبا پس از خروج از مسیر اصلی با تیر چراغ برق برخورد می‌کند که بر اثر شدت ضربه باعث افتادن ستون چراغ برق و سقوط آن بر روی یک دستگاه خودروی تیبای دیگر شده بود.

عیدی‌پور با اشاره به عملیات رهاسازی مصدومان بیان کرد: راننده و سرنشینان هر دو خودرو در داخل کابین محبوس شده بودند که آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیک و نجات، مصدومان را با موفقیت رهاسازی کرده و آن‌ها را به عوامل اورژانس، جهت انجام اقدامات درمانی تحویل دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز در پایان تأکید کرد: نیروهای عملیاتی همچنین با توجه به نشت بنزین و روغن موتور خودورهای تصادفی بر روی سطح آسفالت اقدام به ایمن‌سازی محل حادثه کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ