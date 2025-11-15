۳ مصدوم در پی سانحه شدید رانندگی در کمربندی شیراز
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز گفت: در پی وقوع یک سانحه شدید رانندگی در کمربندی شیراز، سه نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور افزود: بعد از ظهر امروز ۲۴ آبان ماه، ساعت ۱۵:۴۰، پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیمهای عملیاتی از ایستگاههای ۵، ۱۴ و ۱۸ بلافاصله به محل حادثه در کمربندی (پل امام حسن مجتبی) اعزام شدند.
وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودروی تیبا پس از خروج از مسیر اصلی با تیر چراغ برق برخورد میکند که بر اثر شدت ضربه باعث افتادن ستون چراغ برق و سقوط آن بر روی یک دستگاه خودروی تیبای دیگر شده بود.
عیدیپور با اشاره به عملیات رهاسازی مصدومان بیان کرد: راننده و سرنشینان هر دو خودرو در داخل کابین محبوس شده بودند که آتشنشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیک و نجات، مصدومان را با موفقیت رهاسازی کرده و آنها را به عوامل اورژانس، جهت انجام اقدامات درمانی تحویل دادند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در پایان تأکید کرد: نیروهای عملیاتی همچنین با توجه به نشت بنزین و روغن موتور خودورهای تصادفی بر روی سطح آسفالت اقدام به ایمنسازی محل حادثه کردند.