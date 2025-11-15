ظرفیت جابهجایی مسافر در فرودگاه اصفهان به ۲ میلیون نفر می رسد
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به آغاز فعالیت ایرلاین بومی اصفهان گفت: ظرفیت جابهجایی مسافر در فرودگاه اصفهان سال آینده به ۲ میلیون نفر افزایش پیدا میکند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد امیرانی در آیین افتتاح پروازهای شرکت هواپیمایی «جیاسکای» در فرودگاه اصفهان، راهاندازی این ایرلاین را اقدامی مؤثر در رونق فرودگاهها، توسعه صنعت هوانوردی و تحقق عدالت پروازی دانست و گفت: این اقدام با همکاری بخش دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی امکانپذیر شد.
وی با اشاره به سیاستهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تقویت شرکتهای هواپیمایی بومی و منطقهای ادامه داد: استفاده از ظرفیت ایرلاینهای محلی، زمینه افزایش پروازها و تبدیل فرودگاهها به مراکز اقتصادی و تجاری را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها با بیان اینکه ۵۶ فرودگاه حاکمیتی کشور تحت مدیریت این شرکت فعالیت میکند، اظهار داشت: توسعه پروازهای داخلی و منطقهای، شرط اصلی بهرهوری این فرودگاههاست.
امیرانی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در فرودگاه اصفهان در یک سال گذشته اظهار داشت: بهسازی باندها، نوسازی شبکه برق، توسعه ترمینالها، نصب سیستمهای اعلان حریق و ارتقای تجهیزات سرمایشی از جمله طرحهای اجرا شده است.
وی با قدردانی از کارکنان فرودگاه به دلیل بازگرداندن این فرودگاه به چرخه عملیاتی در کمتر از ۲ هفته پس از خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، ادامه داد: پروژههای عمرانی جدید شامل احداث دیوار حفاظتی هشت کیلومتری، نوسازی سیستم روشنایی سطوح پروازی، بهسازی تاکسیروها و ساخت پارکینگ طبقاتی در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ابراز امیدواری کرد با توسعه ناوگان «جیاسکای»، روند رونق فرودگاه اصفهان شتاب بیشتری بگیرد و خدمات به مسافران ارتقا یابد.
شایان ذکر است، شرکت هواپیمایی «جیاسکای» بهعنوان نخستین ایرلاین اختصاصی استان اصفهان، روز شنبه فعالیت رسمی خود را با پرواز ۲ فروند هواپیما از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان آغاز کرد.