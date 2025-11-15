به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد امیرانی در آیین افتتاح پروازهای شرکت هواپیمایی «جی‌اسکای» در فرودگاه اصفهان، راه‌اندازی این ایرلاین را اقدامی مؤثر در رونق فرودگاه‌ها، توسعه صنعت هوانوردی و تحقق عدالت پروازی دانست و گفت: این اقدام با همکاری بخش دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امکان‌پذیر شد.

وی با اشاره به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تقویت شرکت‌های هواپیمایی بومی و منطقه‌ای ادامه داد: استفاده از ظرفیت ایرلاین‌های محلی، زمینه افزایش پروازها و تبدیل فرودگاه‌ها به مراکز اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با بیان اینکه ۵۶ فرودگاه حاکمیتی کشور تحت مدیریت این شرکت فعالیت می‌کند، اظهار داشت: توسعه پروازهای داخلی و منطقه‌ای، شرط اصلی بهره‌وری این فرودگاه‌هاست.

امیرانی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در فرودگاه اصفهان در یک سال گذشته اظهار داشت: بهسازی باندها، نوسازی شبکه برق، توسعه ترمینال‌ها، نصب سیستم‌های اعلان حریق و ارتقای تجهیزات سرمایشی از جمله طرح‌های اجرا شده است.

وی با قدردانی از کارکنان فرودگاه به دلیل بازگرداندن این فرودگاه به چرخه عملیاتی در کمتر از ۲ هفته پس از خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، ادامه داد: پروژه‌های عمرانی جدید شامل احداث دیوار حفاظتی هشت کیلومتری، نوسازی سیستم روشنایی سطوح پروازی، بهسازی تاکسی‌روها و ساخت پارکینگ طبقاتی در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ابراز امیدواری کرد با توسعه ناوگان «جی‌اسکای»، روند رونق فرودگاه اصفهان شتاب بیشتری بگیرد و خدمات به مسافران ارتقا یابد.

شایان ذکر است، شرکت هواپیمایی «جی‌اسکای» به‌عنوان نخستین ایرلاین اختصاصی استان اصفهان، روز شنبه فعالیت رسمی خود را با پرواز ۲ فروند هواپیما از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان آغاز کرد.

