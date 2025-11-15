‌به گزارش ایلنا، با هدف اولویت دهی به سلامت جامعه و حمایت از حقوق مصرف کننده، از واحد‌های صنفی عرضه کننده فست‌فود و کباب که با قیمت بسیار ارزان اقدام به عرضه مواد غذایی می‌کردند، در قالب یک بازرسی مشترک توسط بازرسان اتاق اصناف مرکز استان فارس، اداره کل تعزیرات حکومتی فارس و بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز بازدید و بازرسی به عمل آمد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به اینکه ارزان فروش‌ها از مواد نا‌مرغوب و بی‌کیفیت برای تهیه غذا استفاده می‌کنند، گفت: مردم با تهیه این غذا‌ها با جان خود بازی می‌کنند.

امین رحیمی با اشاره به قیمت مواد اولیه همچون گوشت، مرغ، برنج و روغن و... اظهار کرد: مردم از این نرخ‌ها اطلاع دارند و بر همین اساس، هیچ واحد صنفی این مواد را نه رایگان و نه به‌صورت ارزان‌قیمت تهیه می‌کند.

رحیمی این مسئله را نوعی کلاهبرداری تلقی کرد و با تاکید بر ضرورت برخورد با این دسته از افراد، یادآور شد که مردم باید بد‌انند با تهیه این نوع غذا‌ها با جان خود بازی می‌کنند و ضرر بزرگی به سلامتی خود می‌زنند.

وی تصریح کرد: بازرسان، این افراد را شناسایی کرده و با ورود به واحد صنفی و ارزیابی مواد اولیه، در صورت احراز تخلف با آنها برخورد می‌کنند، هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست و تاکنون نیز با چندین واحد برخورد شده است، عنوان کرد که این موضوع در فست‌فود‌ها و رستوران‌ها ارزیابی شده چنانچه به برخی واحد‌های دارای پروانه کسب و تعداد زیادی واحد‌های بدون جواز فعالیت، برخورد شده است.

مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در همین خصوص با اشاره به انجام بازرسی مشترک اتاق اصناف مرکز استان با همراهی دستگاه‌های مربوطه بر واحد‌های صنفی گفت: در قالب این نظارت، واحد‌های صنفی متخلف که از مواد فاسد و بی‌کیفیت و مواد غذایی غیرمجاز به‌عنوان زعفران در تهیه غذا استفاده می‌کردند، شناسایی شدند که با پلمب و جریمه نقدی مورد برخورد قانونی قرار گرفتند.

سید ابراهیم قاسمی، ادامه داد: علاوه بر برخورد با واحد‌های صنفی که از رنگ غذای غیرمجاز به‌عنوان زعفران استفاده می‌کردند، منبع اصلی تهیه این مواد غیرمجاز نیز شناسایی شد و در‌خصوص آن اعمال قانون شد.

به گفته قاسمی، مردم می‌توانند گزارشات خود را برای بازرسی با شماره ٣٢٣٤٠٠٠٠ بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس در میان بگذارند.

انتهای پیام/