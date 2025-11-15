بازسازی فرودگاه آزادی و ایجاد شهرک فناوری هوا و فضا در دستور کار قرار گرفت

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در جلسه بررسی وضعیت فرودگاه آزادی که در جنگ ۱۲ روزه بخش‌هایی از این مجموعه تخریب شد، اظهار داشت: سوله‌ها، آشیانه‌ها، هواپیماهای سبک، تجهیزات آموزشی و دفاتر اداری بر اثر این حمله آسیب جدی دیده‌اند و موضوع با توجه به ماهیت ویژه فرودگاه در سطح کشور، نیازمند بررسی تخصصی است.

استاندار البرز افزود: مقرر شده است مکاتبات لازم با دستگاه‌های مسئول در سطح ملی انجام شود تا ضمن جبران خسارات، ارزیابی دقیق میزان آسیب‌ها با حضور کارشناسان حوزه‌های مرتبط صورت گیرد.

عبداللهی از برنامه‌ریزی برای توسعه این مجموعه خبر داد و گفت: علاوه بر بازسازی زیرساخت‌های فعلی، ایجاد شهرک فناوری هوا و فضا در دستور کار قرار گرفته و طرح توسعه فرودگاه و ایجاد پارک هواپیماهای از رده خارج نیز دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: این اقدامات علاوه بر احیای فعالیت‌های آموزشی و تفریحی فرودگاه آزادی، می‌تواند به توسعه فناوری‌های نوین هوافضا و رونق گردشگری هوایی در استان البرز کمک کند.

