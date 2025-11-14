تشکلات بازوان اجرایی و اصلی جامعه کار و تولید هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، محمد چکشیان امروز در دیدار با تشکلات کارگری وکارفرمایی استان همدان از اجرای طرح‌های گسترده برای ارتقای فضاهای ورزشی کارگری خبر داد و گفت: ورزش کارگری باید به یکی از ستون‌های پایدار رفاه اجتماعی کشور تبدیل شود.

معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به تشکل‌های کارفرمایی و کارگری تأکید کرد: تمرکز اصلی کنش‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ما بر حمایت از کارگران است و باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که خدمات و فرصت‌ها برای این گروه هدف ملموس و محسوس باشد.

چکشیان اظهارداشت: ذیل سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی، طرح تحول در مدیریت مجموعه‌های ورزشی کارگری کشور تهیه و اجرا شده است.

وی تاکید کرد: هدف از این طرح ارائه خدمات ورزشی به جامعه کارگری به صورت عادلانه‌تر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و با کیفیت بالاتر است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تقویت امید اجتماعی کلید همه پیشرفت‌ها است، گفت: فرهنگ، اولویت همه عرصه‌ها از اقتصاد تا سیاست است.

چکشیان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید، در گام نخست باید سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی باشد، گفت به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی: مهم‌ترین موانع تولید، موانع فرهنگی هستند ایشان افزود: احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌آیندگی در نیروی کار از مصادیق فرمایش رهبر معظم انقلاب است. به همین دلیل، تقویت فرهنگ کار، مهارت‌آموزی و افزایش امید اجتماعی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بحران اشتغال‌پذیری را جدی‌تر از مسأله فرصت‌های شغلی دانست و گفت: امروز بسیاری از کارخانجات با کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند؛ از سوی دیگر، نیروی کار بسیاری از مشاغل را در شأن خود نمی‌داندو این مسئله ریشه در فرهنگ کار و نگرش جامعه به اشتغال دارد و نیازمند اصلاح فرهنگی است.

وی گفت به تعبیر رهبر انقلاب، هر کاری که به مردم سپرده شد، پیش رفت و هر کاری که از مردم جدا شد، متوقف ماند. ما باید از ظرفیت مردم در مدیریت فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت جوانی جمعیت گفت: جمعیت یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و امنیت هر کشور است و برای دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی نیازمند جمعیت هستیم.

چکشیان اعلام کرد اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان در بحث جوانی جمعیت رتبه نخست را در استان کسب کرده است.

وی ضمن تأکید بر اهمیت موضوع جوانی جمعیت، تبیین نقش جمعیت در اقتدار و توسعه کشور برای آحاد مختلف جامعه را ضروری دانست و از تمامی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست در راستای تکلیفی که مقام معظم رهبری کرده است و استفاده از توفیق و مِکنت خدمت به مردم، ظرفیت‌های خود را برای تبیین جمعیت و گسترش جوانی جمعیت در حوزه جامعه هدف خود بسیج کرده و به‌کار گیرند.

معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چالش‌های نیروی کار کشور اشاره کرد و گفت: کاهش جمعیت فعال در کشور طی سال‌های آینده به شدت محسوس خواهد بود، ضمن توجه به افزایش جمعیت، راهکارهایی مانند توسعه نیروی کار ماهر و افزایش مهارت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تولید و انگیزه کارکنان داشته باشد.

معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وضعیت مجموعه‌های ورزشی استان نیز اشاره کرد و گفت: پس از بازدید از هشت مجموعه ورزشی استان، برخی مجموعه‌ها پس از دوران کرونا دچار آسیب شده‌اند و ماموریت اصلی خود که ارائه خدمات به جامعه کار و تولید بود، کمتر محقق شده است.

چکشیان ضمن قدردانی از تلاش‌های تشکل‌ها، تأکید کرد: تمرکز ما بر این است که خدمات به کارگران با کیفیت ویژه‌ای ارائه شود و نقش موثری در حمایت از جامعه کارگری ایفا کنیم.

انتهای پیام/