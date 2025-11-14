به گزارش ایلنا، حسن دهقان در مراسم یادبود این پژوهشگر برجسته که صبح جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: همت و دلسوزی استاد فقیری در گردآوری و ثبت فرهنگ مردم فارس در روزگار ما کم‌نظیر است و نسل جدید پژوهشگران باید از این شیوه، روحیه و صداقت الهام بگیرند. امروز بیش از هر زمان نیازمند نهادینه‌کردن تعهد و دلسوزی در میان پژوهشگران جوان هستیم.

وی با انتقاد از کم‌توجهی نسبت به سرمایه‌های فرهنگی در زمان حیات‌شان افزود: قدر اهالی فرهنگ را باید در همان دوران زندگی‌شان دانست؛ حضور در آیین رونمایی آثار بزرگان باید همان‌قدر پررنگ باشد که در مراسم تشییع و ترحیم آنان حاضر می‌شویم.

دبیر انجمن اهل قلم فارس با اشاره به ظرفیت گسترده آثار فقیری تأکید کرد: نمی‌توان پذیرفت که آثار استاد فقیری در کنج کتابخانه‌ها یا قفسه کتابفروشی‌ها خاک بخورد. دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید از این گنجینه‌های ارزشمند برای تولید تحقیق و نظریه‌های بومی بهره ببرند.

وی با انتقاد از روند برخی پایان‌نامه‌ها گفت: پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی باید به‌جای پرداختن به موضوعات غیرمسئله‌محور، به فرهنگ عامه که امروز در معرض فراموشی و آسیب است توجه کنند. فرهنگ مردم فارس نیازمند نگاه علمی، میدانی و مسئولانه است.

دهقان این مراسم را «از باشکوه‌ترین آیین‌های فرهنگی دهه اخیر» دانست و افزود: حضور پرشماری از اهالی فرهنگ، دانشگاهیان، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ مردم فارس نشان داد که میراث استاد فقیری زنده است و این مسیر باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

