مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس:

تجدید عهد با میراث فرهنگ عامه فارس/ میراث فقیری نقشه‌راه پژوهشگران جوان

آثار فقیری باید از کتابخانه‌ها به متن پژوهش‌های دانشگاهی برگردند

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس و دبیر انجمن اهل قلم فارس با اشاره به جایگاه کم‌نظیر زنده‌یاد ابوالقاسم فقیری در حوزه فرهنگ مردم فارس، تلاش‌ها و دغدغه‌های او را «مثال‌زدنی، تکرارناشدنی و سرمایه‌ای برای تاریخ فرهنگی استان» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، حسن دهقان در مراسم یادبود این پژوهشگر برجسته که صبح جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: همت و دلسوزی استاد فقیری در گردآوری و ثبت فرهنگ مردم فارس در روزگار ما کم‌نظیر است و نسل جدید پژوهشگران باید از این شیوه، روحیه و صداقت الهام بگیرند. امروز بیش از هر زمان نیازمند نهادینه‌کردن تعهد و دلسوزی در میان پژوهشگران جوان هستیم.

وی با انتقاد از کم‌توجهی نسبت به سرمایه‌های فرهنگی در زمان حیات‌شان افزود: قدر اهالی فرهنگ را باید در همان دوران زندگی‌شان دانست؛ حضور در آیین رونمایی آثار بزرگان باید همان‌قدر پررنگ باشد که در مراسم تشییع و ترحیم آنان حاضر می‌شویم.

دبیر انجمن اهل قلم فارس با اشاره به ظرفیت گسترده آثار فقیری تأکید کرد: نمی‌توان پذیرفت که آثار استاد فقیری در کنج کتابخانه‌ها یا قفسه کتابفروشی‌ها خاک بخورد. دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید از این گنجینه‌های ارزشمند برای تولید تحقیق و نظریه‌های بومی بهره ببرند.

تجدید عهد با میراث فرهنگ عامه فارس/ میراث فقیری نقشه‌راه پژوهشگران جوان

وی با انتقاد از روند برخی پایان‌نامه‌ها گفت: پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی باید به‌جای پرداختن به موضوعات غیرمسئله‌محور، به فرهنگ عامه که امروز در معرض فراموشی و آسیب است توجه کنند. فرهنگ مردم فارس نیازمند نگاه علمی، میدانی و مسئولانه است.

دهقان این مراسم را «از باشکوه‌ترین آیین‌های فرهنگی دهه اخیر» دانست و افزود: حضور پرشماری از اهالی فرهنگ، دانشگاهیان، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ مردم فارس نشان داد که میراث استاد فقیری زنده است و این مسیر باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

