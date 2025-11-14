خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران:

کتابخانه‌ها باید به مراکز فرهنگی و اجتماعی پویا تبدیل شوند

کتابخانه‌ها باید به مراکز فرهنگی و اجتماعی پویا تبدیل شوند
کد خبر : 1713928
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران در سخنرانی پیش از نماز جمعه ساری، تاکید کرد که کتابخانه‌ها باید به مراکز فرهنگی و اجتماعی پویا تبدیل شوند تا فرهنگ کتابخوانی و دانایی گسترش یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرضیه فلاح در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخانه‌ها در جامعه گفت: کتاب ودیعه‌ای آسمانی است که پلی میان اندیشه‌های دیرین و افق‌های روشن آینده می‌سازد.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌ها نقش مهمی در پرورش فرهنگ مطالعه و گسترش دانایی دارند، افزود: در این هفته که از ۲۴ آبان ماه آغاز شده است، باید توجه ویژه‌ای به کتابداران و کتابخانه‌ها داشته باشیم و از تلاش‌های آن‌ها در گسترش فرهنگ کتابخوانی قدردانی کنیم. 

مدیرکل کتابخانه‌های مازندران، تاکید کرد: کتابخانه‌ها تنها به عنوان مراکز امانت کتاب شناخته نمی‌شوند، بلکه کتابداران به عنوان مشاوران فرهنگی و راهنمایان دانایی، نقش اساسی در زنده نگه داشتن این مراکز دارند.

فلاح با اشاره به بیش از ۱۳۰۰ برنامه فرهنگی برگزار شده در کتابخانه‌های عمومی استان از جمله نقد و رونمایی کتاب، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های کتابخوانی و شاهنامه‌خوانی، بر لزوم تبدیل کتابخانه‌ها به مراکز فرهنگی و اجتماعی پویا تاکید کرد. 

وی افزود: کتابخانه‌ها باید به محیط‌هایی برای یادگیری، گفتگو، بازی‌های فکری و کارگاه‌های هنری تبدیل شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های مازندران در ادامه از تعداد ۱۵۳ نقطه خدمت در سطح استان خبر داد که از این تعداد، ۱۰۸ کتابخانه عمومی، ۲۲۲ پیشخوان خدمات کتابخانه‌ای و همچنین کتابخانه‌های ویژه نابینایان و ناشنوایان در شهرستان‌های مختلف فعال هستند. 

وی از آمار بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مراجعه به کتابخانه‌های عمومی استان در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: بیش از ۳۵ هزار عضو کودک و نوجوان از خدمات این مراکز بهره‌مند شده‌اند.

 فلاح از همه نهادهای فرهنگی، خیرین، و مسئولین استان دعوت کرد تا در توسعه فرهنگ کتابخوانی، ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها و حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای همکاری بیشتری داشته باشند. همچنین، از مردم استان خواست که با پیوستن به پویش ملی کتابخوانی، نقش خود را در ترویج کتاب و کتابخوانی ایفا کنند.

وی به کتاب ویژه‌ای که مقام معظم رهبری در هفته کتاب برای رونمایی کشوری انتخاب کرده‌اند اشاره کرد: از مردم خواست تا این کتاب را از کتابخانه‌های عمومی استان مازندران تهیه و مطالعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ