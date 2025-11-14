به گزارش خبرنگار ایلنا، مرضیه فلاح در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخانه‌ها در جامعه گفت: کتاب ودیعه‌ای آسمانی است که پلی میان اندیشه‌های دیرین و افق‌های روشن آینده می‌سازد.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌ها نقش مهمی در پرورش فرهنگ مطالعه و گسترش دانایی دارند، افزود: در این هفته که از ۲۴ آبان ماه آغاز شده است، باید توجه ویژه‌ای به کتابداران و کتابخانه‌ها داشته باشیم و از تلاش‌های آن‌ها در گسترش فرهنگ کتابخوانی قدردانی کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های مازندران، تاکید کرد: کتابخانه‌ها تنها به عنوان مراکز امانت کتاب شناخته نمی‌شوند، بلکه کتابداران به عنوان مشاوران فرهنگی و راهنمایان دانایی، نقش اساسی در زنده نگه داشتن این مراکز دارند.

فلاح با اشاره به بیش از ۱۳۰۰ برنامه فرهنگی برگزار شده در کتابخانه‌های عمومی استان از جمله نقد و رونمایی کتاب، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های کتابخوانی و شاهنامه‌خوانی، بر لزوم تبدیل کتابخانه‌ها به مراکز فرهنگی و اجتماعی پویا تاکید کرد.

وی افزود: کتابخانه‌ها باید به محیط‌هایی برای یادگیری، گفتگو، بازی‌های فکری و کارگاه‌های هنری تبدیل شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های مازندران در ادامه از تعداد ۱۵۳ نقطه خدمت در سطح استان خبر داد که از این تعداد، ۱۰۸ کتابخانه عمومی، ۲۲۲ پیشخوان خدمات کتابخانه‌ای و همچنین کتابخانه‌های ویژه نابینایان و ناشنوایان در شهرستان‌های مختلف فعال هستند.

وی از آمار بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مراجعه به کتابخانه‌های عمومی استان در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: بیش از ۳۵ هزار عضو کودک و نوجوان از خدمات این مراکز بهره‌مند شده‌اند.

فلاح از همه نهادهای فرهنگی، خیرین، و مسئولین استان دعوت کرد تا در توسعه فرهنگ کتابخوانی، ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها و حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای همکاری بیشتری داشته باشند. همچنین، از مردم استان خواست که با پیوستن به پویش ملی کتابخوانی، نقش خود را در ترویج کتاب و کتابخوانی ایفا کنند.

وی به کتاب ویژه‌ای که مقام معظم رهبری در هفته کتاب برای رونمایی کشوری انتخاب کرده‌اند اشاره کرد: از مردم خواست تا این کتاب را از کتابخانه‌های عمومی استان مازندران تهیه و مطالعه کنند.

