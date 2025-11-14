خبرگزاری کار ایران
هفته‌ی پنجم لیگ دسته دو فوتبال کشور؛

فولاد نوین اهواز همچنان امیدوار؛ تساوی ارزشمند شاگردان والی در یزد

تیم فوتبال فولاد نوین اهواز با هدایت ایوب والی در یک بازی سخت خارج از خانه برابر شهید قندی یزد به تساوی ۱-۱ رسید تا روند رو به رشد خود را در لیگ دو ادامه دهد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در هفته پنجم دور رفت لیگ دو فوتبال ایران و از گروه اول رقابت‌ها، تیم فولاد نوین اهواز عصر پنجشنبه در ورزشگاه شهید سلیمانی بافق میهمان شهید قندی یزد بود و توانست با تساوی یک بر یک از زمین خارج شود؛ نتیجه‌ای که با توجه به شرایط سخت بازی بیرون از خانه، برای شاگردان ایوب والی ارزشمند تلقی می‌شود.

فولاد نوین بازی را قدرتمند آغاز کرد و در ادامه فشارهای خود، این سیدعلی حسینی بود که موفق شد گل نخست دیدار را برای اهوازی‌ها به ثمر برساند و تیمش را پیش بیندازد.

پس از این گل، فولاد همچنان منسجم و با برنامه ظاهر شد و فرصت‌هایی نیز برای افزایش برتری خود داشت.

در ادامه مسابقه و در دقیقه ۶۰، امیررضا احمدی از معدود فرصت‌های شهید قندی استفاده کرد و گل تساوی را وارد دروازه فولاد کرد، اما این گل هم از ارزش نمایش جنگنده و منظم تیم والی نکاست.

فولاد نوین اهواز با هدایت ایوب والی تا اینجای فصل عملکردی قابل تحسین داشته و کارشناسان، با توجه به کیفیت فنی و ثبات تاکتیکی این تیم، فولاد را یکی از جدی‌ترین مدعیان صعود به لیگ یک ارزیابی می‌کنند.

این تیم در هفته‌ی چهارم لیگ ۲، موفق به شکست ۳ بر ۱ حریف خود شهرداری  آستارا شده بود.

