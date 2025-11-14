علی نیکزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اهمیت طرح بررسی بیمه رانندگان سنگین و اینترنتی اظهار کرد: این موضوع صرفاً یک اقدام صنفی نیست، بلکه گامی در جهت تحقق عدالت معیشتی و بازتعریف نظام حمایتی در اقتصاد نوین کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه رانندگان از ستون‌های اصلی ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور هستند، گفت: رانندگان، چه در بخش حمل‌ونقل سنگین و چه در حوزه پلتفرم‌های اینترنتی، نقشی بی‌بدیل در تأمین و توزیع کالا دارند. بدون حضور و پایداری آنان، امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور دچار اختلال می‌شود؛ از این‌رو حمایت از این قشر، در واقع سرمایه‌گذاری در امنیت ملی و اقتصادی است.

نیکزاد با اشاره به رشد فزاینده حمل‌ونقل هوشمند در کشور افزود: باید تحولات فناورانه را بپذیریم و برای آن قانون‌گذاری کنیم، نه اینکه از ترس تغییر، گروهی از فعالان اقتصادی را بدون حمایت رها کنیم. امروز هزاران راننده اینترنتی بدون بیمه و پشتیبانی اجتماعی، بار سنگین اقتصاد شهری را بر دوش دارند و طرح جدید درصدد پر کردن این خلأ حمایتی است.

وی در تشریح ابعاد مالی طرح یادآور شد: در تدوین سازوکار اجرایی، تلاش شده است تا دولت با بار مالی غیرقابل‌تحمل مواجه نشود. هدف، بازتوزیع عادلانه منابع بیمه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های موجود است تا رانندگان نیز در چارچوب نظام حمایتی کشور قرار گیرند.

نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر اینکه رویکرد مجلس دوازدهم از ابتدا عدالت‌محور بوده است، گفت: حمایت از معیشت قشر مولد، نوعی پیشگیری از بحران‌های اقتصادی آینده محسوب می‌شود. اگر امروز از راننده حمایت نکنیم، فردا باید هزینه‌های سنگین‌تری در قالب نارضایتی اجتماعی و اختلال در چرخه حمل‌ونقل بپردازیم.

وی در پایان با دعوت از نمایندگان و دولت برای همراهی در تصویب این طرح تصریح کرد: رانندگان، خط مقدم اقتصاد واقعی کشور هستند و باید احساس کنند نظام تصمیم‌گیری قدردان زحماتشان است. تصویب این طرح می‌تواند به‌عنوان یکی از تصمیم‌های ماندگار مجلس در مسیر عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار مولد ثبت شود.

