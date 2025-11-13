خبرگزاری کار ایران
حادثه رانندگی در جنوب کرمان هشت کشته برجای گذاشت

حادثه رانندگی در جنوب کرمان هشت کشته برجای گذاشت
کد خبر : 1713788
رییس پلیس راه قلعه‌گنج - بشاگرد گفت: برخورد یک وانت سوخت‌بر حامل بنزین قاچاق با یک پژو ۴٠۵ و پراید در جاده قلعه‌گنج به رمشک هشت کشته برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، سروان مرتضی امیری شامگاه پنجشنبه  افزود: ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه عصر امروز بر اثر برخورد وانت سوخت بر در جاده قلعه گنج به رمشک محدوده دشت تگدر (نرسیده به صولان) با یک خودروی سواری پژو ۴٠۵ و همچنین برخورد یک پراید از پشت با این وانت، هشت نفر جان خود را از دست دادند.

وی اظهار داشت: وانت سوخت بر به دلیل انحراف به چپ به قصد سبقت با پژو ۴٠۵ برخورد کرده است.

رییس پلیس راه قلعه گنج - بشاگرد با بیان اینکه هویت چهار نفر از جانباختگان این حادثه هنوز مشخص نیست تصریح کرد: یک مصدوم این حادثه نیز بلافاصله به بیمارستان قلعه گنج اعزام شده است.

اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هم با تایید هشت کشته این حادثه اعلام کرد یک نفر از سرنشینان این خودروها مصدوم شده است.

