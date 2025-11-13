به گزارش ایلنا از اصفهان، علی زمانپور اظهار کرد: تصادف زنجیره‌ای چند خودروی سبک در ساعت ۱۰ و ۱۱ دقیقه صبح امروز، بیست و دوم آبان ۱۴۰۴ در اتوبان ذوب‌آهن، پیش از بیمارستان مطهری، به وقوع پیوست.

وی افزود: بر اثر این حادثه ۶ نفر شامل دو زن و چهار مرد بین ۲۱ تا ۵۶ سال دچار آسیب شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام فوری ۲ واحد امدادی از مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: مصدومان برای درمان به بیمارستان شفا انتقال یافتند.

زمانپور با اشاره به همکاری مأموران پلیس راه و امدادگران آتش‌نشانی در محل، گفت: یکی از عوامل مؤثر در چنین تصادف‌هایی، بی‌توجهی به فاصله ایمن میان خودروها در مسیرهای شلوغ است و تداوم این وضعیت می‌تواند خطرات بیشتری را به دنبال داشته باشد.

وی اضافه کرد: این حادثه هیچ تلفاتی جانی نداشت اما موجب اختلال موقتی در تردد مسیر اصلی اتوبان ذوب‌آهن شد.

