خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف زنجیره‌ای اتوبان ذوب‌آهن ۶ مصدوم داشت

تصادف زنجیره‌ای اتوبان ذوب‌آهن ۶ مصدوم داشت
کد خبر : 1713701
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۶ نفر در تصادف زنجیره‌ای اتوبان ذوب‌آهن خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی زمانپور اظهار کرد: تصادف زنجیره‌ای چند خودروی سبک در ساعت ۱۰ و ۱۱ دقیقه صبح امروز، بیست و دوم آبان ۱۴۰۴ در اتوبان ذوب‌آهن، پیش از بیمارستان مطهری، به وقوع پیوست.

وی افزود: بر اثر این حادثه ۶ نفر شامل دو زن و چهار مرد بین ۲۱ تا ۵۶ سال دچار آسیب شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام فوری ۲ واحد امدادی از مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: مصدومان برای درمان به بیمارستان شفا انتقال یافتند.

زمانپور با اشاره به همکاری مأموران پلیس راه و امدادگران آتش‌نشانی در محل، گفت: یکی از عوامل مؤثر در چنین تصادف‌هایی، بی‌توجهی به فاصله ایمن میان خودروها در مسیرهای شلوغ است و تداوم این وضعیت می‌تواند خطرات بیشتری را به دنبال داشته باشد.

وی اضافه کرد: این حادثه هیچ تلفاتی جانی نداشت اما موجب اختلال موقتی در تردد مسیر اصلی اتوبان ذوب‌آهن شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ