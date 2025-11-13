کشف ۲۵۴ کیلوگرم مواد مخدر در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ محسن سلطانی افزود: مرحله دیگری از طرح آرامش به مدت ۳ روز با هدف برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر به صورت ویژه در سطح استان اصفهان اجرایی شد.

‌وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح که با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر عملیاتی شد، مأموران انتظامی موفق شدند ۵۳۸ خرده فروش مواد افیونی را در عملیات هایی ضربتی دستگیر کنند.

‌رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان افزود: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضایی معرفی شدند.

‌همچنین فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از جمع آوری ۴۰ معتاد متجاهر و دستگیری ۶ خرده فروش مواد مخدر با اجرای مرحله دیگری از طرح آرامش در این شهرستان خبر داد.

‌سرهنگ علی سبحانی افزود: این طرح با هدف برخورد با خرده فروشان مواد و پاکسازی نقاط آلوده از وجود معتادان متجاهر و پرخطر با بکارگیری تمامی ظرفیت ها اعم از توان پلیس های تخصصی، پلیس پیشگیری، کلانتری ها و یگان امداد به اجرا گذاشته شد.

‌فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر افزود: در این طرح یک روزه تعداد ۴۰ نفر از معتادان متجاهر جمع آوری و پس از غربالگری برای درمان به مراکز ترک اعتیاد استان تحویل داده شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این طرح ۶ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند که در بازرسی از آنها ۳۵۹ گرم انواع مواد مخدر به همراه ۶ دستگاه ترازوی توزین مواد کشف و سپس متهمان برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

انتهای پیام/