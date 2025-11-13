خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۲۵۴ کیلوگرم مواد مخدر در اصفهان

کشف ۲۵۴ کیلوگرم مواد مخدر در اصفهان
کد خبر : 1713700
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان، از کشف ۲۵۴ کیلوگرم مواد مخدر در راستای اجرای طرح آرامش در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ محسن سلطانی افزود: مرحله دیگری از طرح آرامش به مدت ۳ روز با هدف برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر به صورت ویژه در سطح استان اصفهان اجرایی شد.

‌وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح که با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر عملیاتی شد، مأموران انتظامی موفق شدند ۵۳۸ خرده فروش مواد افیونی را در عملیات هایی ضربتی دستگیر کنند.

‌رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان افزود: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضایی معرفی شدند.

‌همچنین فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از جمع آوری ۴۰ معتاد متجاهر و دستگیری ۶ خرده فروش مواد مخدر با اجرای مرحله دیگری از طرح آرامش در این شهرستان خبر داد.

‌سرهنگ علی سبحانی افزود: این طرح با هدف برخورد با خرده فروشان مواد و پاکسازی نقاط آلوده از وجود معتادان متجاهر و پرخطر با بکارگیری تمامی ظرفیت ها اعم از توان پلیس های تخصصی، پلیس پیشگیری، کلانتری ها و یگان امداد به اجرا گذاشته شد.

‌فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر افزود: در این طرح یک روزه تعداد ۴۰ نفر از معتادان متجاهر جمع آوری و پس از غربالگری برای درمان به مراکز ترک اعتیاد استان تحویل داده شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این طرح ۶ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند که در بازرسی از آنها ۳۵۹ گرم انواع مواد مخدر به همراه ۶ دستگاه ترازوی توزین مواد کشف و سپس متهمان برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ