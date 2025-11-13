خبرگزاری کار ایران
۵٠٠ شئ تاریخی از قاچاقچیان اشیا عتیقه در داراب کشف و ضبط شد

۵۰۰ شئ تاریخی متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی در شهرستان داراب کشف و ضبط شد.

‌به گزارش ایلنا، فرمانده یگان  حفاظت میراث فرهنگی استان فارس گفت:  با هماهنگی دادستانی، همکاری نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی داراب، در بازرسی از منزل یکی از متهمان، تعداد ۳۷۱ عدد سکه، ۶۶ شئ تزئینی، ۵ قطعه سنگ، ۵۴ شئ فلزی و ۴ شئ متفرقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمد احمدی افزود: تمامی اشیای مکشوفه دارای ارزش تاریخی بوده و تحویل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شده است و در این رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

‌فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به ورود قاطع دادستان عمومی وانقلاب و فرماندهی انتظامی شهرستان داراب در برخورد با عوامل سرقت از آثار تاریخی خاطرنشان کرد: به لطف خدا و همکاری متولیان قضایی و انتظامی، روند برخورد با مخلان امنیت فرهنگی و تاریخی استان شتاب بیشتری گرفته است.

احمدی حفظ آثار و ابنیه تاریخی را وظیفه و رسالت ملی هموطنان دانسته و اذعان داشت: از هرگونه همکاری شهروندان در راستای صیانت از تاریخ و تمدن کشور استقبال می‌کنیم.

وی با تاکید بر عدم هرگونه مماشات با سارقان اشیاء تاریخی عنوان کرد: متهم جهت سیر مراحل قضایی وقانونی تحویل دادسرا شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس با قدردانی از مشارکت و دغدغه‌مندی آحاد جامعه نسبت به میراث و ابنیه تاریخی، از مردم خواست مراتب هرگونه تعرض به اماکن فرهنگی و تاریخی را به عوامل انتظامی و اداره میراث فرهنگی شهرستان گزارش کنند.

‌سرهنگ رحمان هاشمی  فرمانده انتظامی داراب نیز  در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در راستای صیانت و حراست از میراث کهن و تاریخی پیشینیان و با اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه اشخاصی که اقدام به حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیاء تاریخی می کردند، ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی از پیدایش و نگهداری تعداد قابل‌توجهی اشیاء تاریخی در منزل شخصی در یکی از محلات این شهرستان مطلع گردیده که رسیدگی به موضوع در دستورکار آنها قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی مرجع قضائی، به محل نگهداری اشیاء تاریخی اعزام شدند و در بازرسی بعمل آمده از آن محل تعداد ۵٠٠ عدد انواع سکه و اشیاء با‌ارزش تاریخی کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی داراب ضمن اشاره به اینکه در این زمینه ٢ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: برابر اعلام‌نظر کارشناسان مربوطه این اشیاء مکشوفه قدمت تاریخی دارد.

