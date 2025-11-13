کشف 6 تن چوب قاچاق در شهرستان آوج

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح کنترل قاچاق چوب و برخورد با افراد سودجو که بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام میکنند، ماموران یگان امداد شهرستان آوج یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل چوب را در محدوده روستای بهشتیان برای بررسی متوقف کردند.

وی تصریح کرد: پس از توقف خودرو در بازرسی به عمل آمده توسط ماموران 6 تن چوب جنگلی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از اداره جنگلبانی بود، کشف و یک نفر در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

جانشین انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی محموله قاچاق کشف شده را یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگل‌ها برخورد می‌کند.

