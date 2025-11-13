دادستان مرکز گلستان خبرداد:
دستور قضایی برای حل بنبست سهساله طرح آبرسانی به ۱۷ روستای منطقه کوهسارات مینودشت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: اختلاف سهساله میان منابع طبیعی و آب و فاضلاب که آبرسانی به کوهسارات مینودشت را متوقف کرده بود، با ورود دادستانی حل شد.
به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی نژاد افزود: اختلاف بین منابع طبیعی و اداره آب و فاضلاب بر سر نحوه نصب لولههای انتقال، مهمترین علت معطل مانده ۳ساله عملیات طرح آبرسانی به منطقه کوهسارات شهرستان مینودشت بود و اهالی ۱۷ روستای این منطقه با قطعی و فشار پایین آب آشامیدنی به ویژه در تابستان مواجه بودند.
وی گفت: در جلسهای که با حضور مدیران دستگاههای متولی برگزار شد اختلاف بین اداره آب منطقهای و اداره منابع طبیعی حل، و قرار شد خطوط لوله با نظارت منابع طبیعی به نحوی عبور کند که سبب قطع درختان جنگلی نشود.
رزاقی نژاد افزود: به مسئولان اداره آب و فاضلاب هم ۴ ماه برای تکمیل و راه اندازی این خط انتقال فرصت داده شد و باید تا پایان امسال عملیات اجرایی خط انتقال، تکمیل و مردم این منطقه از آب اشامیدنی پایدار بهرهمند شوند. در صورت تاخیر در تکمیل این طرح، تعقیب قضایی در انتظار مسئولان متولی خواهد بود.
بخش کوهسارات مینودشت با مرکزیت دوزین با ۱۷ روستا و ۲۱ هزار نفر جمعیت در فاصله ۳۵ کیلومتری از شهر مینودشت قرار دارد.