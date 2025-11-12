به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سید محمدصادق قنادزاده، امروز چهارشنبه « ۲۱ آبان» در دومین نشست میز کشوری توسعه صادرات میگو با فعالان اقتصادی هرمزگان عنوان کرد: پیشنهاد ایجاد پایانه صادراتی تخصصی میگو در این استان، با هدف تجمیع زنجیره تولید، فرآوری و توزیع، زمینه ایجاد پنجره واحد خدمات صادراتی را فراهم می‌کند.

قنادزاده افزود: ضروری است دستگاه‌های مرتبط از جمله گمرک، استاندارد، بانک و سایر نهادها خدمات خود را به‌صورت متمرکز در این پایانه ارائه دهند تا روند صادرات تسهیل و شفاف شود.

مطالعه جامع برای شناسایی بازارهای هدف

وی با اشاره به جایگاه ممتاز هرمزگان در صنعت میگوی کشور مطرح کرد: مطالعه‌ای جامع برای شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های صادراتی استان آغاز شده است تا کشورهای هدف صادراتی با دقت مشخص شوند و از طریق مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، زمینه حضور پرقدرت‌تر میگوی ایرانی در بازارهای جهانی فراهم شود.

شرکت مدیریت صادرات، بازوی بازاریابی جهانی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: شرکت مدیریت صادرات تخصصی میگو مأموریت دارد به‌صورت متمرکز در رویدادهای بین‌المللی حضور یابد و فرآیند بازاریابی، صادرات و توسعه بازار این محصول را راهبری کند.

هرمزگان، قطب تولید و فرآوری میگوی کشور

قنادزاده با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بیان داشت: هرمزگان امروز قطب تولید و فرآوری میگو در کشور است. در نشست امروز، دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان این حوزه بررسی شد و مقرر گردید دستگاه‌های متولی در سطح استان برای رفع موانع اقدام کنند.

وی با بیان اینکه دولت عزم جدی برای حمایت از زنجیره ارزش محصولات شیلاتی دارد، اضافه کرد: هدف نهایی، افزایش سهم ایران از بازار جهانی میگو و تبدیل هرمزگان به قطب صادراتی آبزیان با ارزش افزوده بالا است.

هرمزگان، بزرگ‌ترین استان شیلاتی ایران

بر پایه آمار، استان هرمزگان با بیش از ۳۵ هزار بهره‌بردار شیلاتی و تولید بیش از ۳۴۰ هزار تن آبزیان دریایی و پرورشی، بزرگ‌ترین استان شیلاتی کشور به شمار می‌رود.

گونه‌هایی همچون ساردین، متو، هوور، کوتر، هامور، شیر، حلوا سیاه و میگو بخش عمده ترکیب صید این استان را تشکیل می‌دهند.

خلیل قاسمی، در این نشست با اشاره به وضعیت فعلی تولید میگوی پرورشی در کشور گفت: در حال حاضر سطح زیرکشت مزارع پرورش میگو در کشور ۱۶ هزار و ۶۲۰ هکتار است که سالانه ۴۵ هزار و ۴۷۳ تُن میگو از آن برداشت می‌شود.

به گفته قاسمی، با در نظر گرفتن قیمت جهانی ۱۰ دلار برای هر کیلوگرم میگو، ارزش واقعی صادرات این محصول می‌تواند به ۴۵۴ میلیون دلار در سال برسد.اما آمار فعلی صادرات میگو در کشور حدود ۹۱ میلیون دلار است؛ به این معنا که بیش از ۳۶۰ میلیون دلار از ظرفیت صادراتی کشور مغفول مانده است.

تمرکز بر بازارهای امن و غیردلاری

رئیس سازمان صمت هرمزگان با اشاره به محدودیت همکاری با شرکت‌های آمریکایی عنوان کرد: به دلیل تحریم‌های اولیه OFAC و ممنوعیت مبادلات دلاری، شرکت‌های آمریکایی قادر به خرید مستقیم از ایران نیستند و هرگونه همکاری با آن‌ها می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود.

قاسمی اضافه کرد: در مقابل، شرکت‌های اماراتی مانند Armaghan و مجموعه‌هایی نظیر Thai Union Europe با توان بالای همکاری، می‌توانند نقش واسطه‌ای مؤثر در صادرات ایفا کنند. شرکت Thai Union از طریق کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان، لهستان یا آلمان، مسیر مناسبی برای ورود میگوی ایرانی به بازار اروپا خواهد بود.

اوراسیا، چین و روسیه؛ محور توسعه صادرات آینده

وی با اشاره به توافقنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: تمرکز بر کریدور اوراسیا و همکاری با کشورهایی مانند چین و روسیه که در برابر تحریم‌ها مقاوم هستند، یکی از مسیرهای اصلی برای افزایش صادرات میگو به شمار می‌رود.

این مسئول همچنین استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی ایران برای بازاریابی و بازارسازی در این کشورها را ضروری دانست.

ایجاد صندوق تضمین صادرات و توسعه مزارع هوشمند

قاسمی از ایجاد صندوق تضمین صادرات ویژه میگو با حمایت بانک مرکزی خبر و توضیح داد: این صندوق با هدف پوشش تا ۵۰ درصد ریسک‌های ارزی صادرکنندگان طراحی می‌شود و نقش مؤثری در اطمینان‌بخشی به فعالان این بخش خواهد داشت.

به گفته وی، سرمایه‌گذاری در مزارع هوشمند و گواهی‌نامه‌های معتبر بین‌المللی نیز از دیگر اولویت‌های توسعه صادرات است که می‌تواند جایگاه ایران را در بازار جهانی تقویت کند.

راهکارهای کاهش هزینه تولید

رئیس سازمان صمت هرمزگان در ادامه به برنامه‌های کاهش هزینه تولید اشاره کرد و گفت: تولید متمرکز غذای میگو در کشور با تخصیص سهمیه خوراک متناسب با پودر ماهی تحویلی هر استان و اختصاص سهمیه آرد، ذرت و سویا به واحدهای تولید غذای میگو از طریق وزارت جهاد کشاورزی، از مهم‌ترین اقداماتی است که به کاهش بهای تمام‌شده تولید کمک می‌کند.

عبور از خام‌فروشی به سوی فرآوری

قاسمی با تأکید بر تغییر سیاست صادراتی کشور خاطرنشان کرد: تا کنون بخش قابل توجهی از میگو به‌صورت خام صادر می‌شد، اما رویکرد جدید ما حرکت به سمت فرآوری، بسته‌بندی و ایجاد ارزش افزوده است تا ضمن افزایش درآمد ارزی، اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی در استان‌ها محقق شود.

رئیس سازمان صمت هرمزگان در پایان گفت: تصمیم‌های جدید میز ملی میگو می‌تواند مسیر توسعه صادرات، رفع موانع تولید و افزایش ارزش افزوده این محصول را هموار کند.

وی، ادامه داد: با هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی، صنعت میگو از خام‌فروشی فاصله گرفته و به سمت فرآوری و حضور مؤثر در بازارهای جهانی حرکت خواهد کرد.

حجم ویدیو: 42.21M | مدت زمان ویدیو: 00:04:32 دانلود ویدیو

انتهای پیام/