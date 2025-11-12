رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خبر داد:
ضرورت تحول در شیوههای مدیریت و برنامهریزی بخش کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تحول در شیوههای مدیریت و برنامهریزی بخش کشاورزی ضروری است. دستیابی به توسعه پایدار در این بخش نیاز به فاصله گرفتن از نگاههای سنتی و بهرهگیری از دانش روز و راهکارهای نوین دارد. بنابراین باید مسیر تازهای برای ارتقاء تولید و افزایش بهرهوری ترسیم کرد.
به گزارش ایلنا، علی صفری به پتانسیلهای موجود در بخش کشاورزی اشاره داشته و در این خصوص افزود: بخش کشاورزی استان مرکزی ظرفیتهای گستردهای دارد که اگر با برنامهریزی دقیق و حمایتهای هدفمند همراه شود، میتواند علاوه بر تامین امنیت غذایی، نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند.
وی ادامه داد: برخی چالشها از جمله کمبود منابع آبی و تغییرات اقلیمی نیازمند مدیریت علمی هستند. اجرای طرحهای نوین آبیاری، توسعه کشتهای گلخانهای و استفاده از فناوریهای جدید در تولید محصولات، از جمله اقداماتی است که میتواند مشکلات موجود را در بخش کشاورزی کاهش دهد و موجب ارتقاء این بخش شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: مشارکت کشاورزان و بهرهبرداران در اجرای برنامههای حوزه کشاورزی دارای اهمیت بسیار بالایی است. موفقیت هر طرحی در بخش کشاورزی زمانی تضمین میشود که مردم خود را در آن سهیم بدانند و با اعتماد و همکاری، مسیر توسعه را هموار کنند.
صفری به موضوع تدوین برنامههای حوزه کشاورزی اشاره داشته و تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان مرکزی با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط و دانشگاهها، در حال تدوین برنامههایی است که ضمن توجه به شرایط بومی، زمینه افزایش بهرهوری و ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی این استان در سطح ملی را فراهم کند.