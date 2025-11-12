تغییر در سرپرست فرمانداری اهواز؛
شمخانی رفت، بویری آمد
استاندار خوزستان طی حکمی سرپرست جدید فرمانداری اهواز را منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده با صدور حکمی، علی بویری معاون پیشین سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان را بعنوان سرپرست جدید فرمانداری اهواز منصوب نمود.
در سوابق بویری سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری، فرماندار هندیجان، معاون برنامهریزی فرمانداری اهواز و مسئولیتهای متعدد در سطح وزارت کشور دیده می شود.
پیش از این عبدالعظیم شمخانی کمتر از دو ماه سمت سرپرست فرمانداری اهواز را بر عهده داشت.