شمخانی رفت، بویری آمد

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده با صدور حکمی، علی بویری معاون پیشین سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان را بعنوان سرپرست جدید فرمانداری اهواز منصوب نمود.

در سوابق بویری سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری، فرماندار هندیجان، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری اهواز و مسئولیت‌های متعدد در سطح وزارت کشور دیده می شود.

پیش از این عبدالعظیم شمخانی کمتر از دو ماه سمت سرپرست فرمانداری اهواز را بر عهده داشت.

