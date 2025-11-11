جشنواره ملی انار و خرمالوی شیراز برگزار شد؛
باغهای قصرالدشت میراث سبز و جاذبه گردشگری مهم شیراز هستند
حمایت از باغداران و حفظ باغات شهر اولویت اصلی است
جشنواره ملی انار و خرمالوی شیراز با هدف ارائه محصولات باغات و صنایعدستی با حضور مسئولان استانی و شهری عصر امروز در شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در این مراسم با تاکید بر اهمیت حفظ باغات گفت: خوشبختانه جشنواره استارت خورده و امروز شاهد حضور باغداران هستیم. این جشنواره یادآور اهمیت باغهای شیراز برای اهالی و مدیران شهری است و ضرورت دارد از باغات بهعنوان مهمترین میراث تاریخی و طبیعی شهر و باغداران بهعنوان میراثداران این میراث سبز فرهنگی حمایت کنیم.
مهدی پارسایی با بیان اینکه باغات قصرالدشت علیرغم کاهش حجم، نقشی بینظیر در کیفیت زندگی شهروندان شیرازی دارند، افزود: این باغها در شمال شهر شیراز بهعنوان تونل ورودی هوا و باد شهر عمل میکنند و موجب خنکی هوای تابستان و انتشار عطر گلهای بهاری در سراسر شهر میشوند. اهمیت این باغات به حدی است که خیابانی در تهران به نام بهار شیراز نامگذاری شده و بسیاری از شعرای شیرازی و غیرشیرازی در آثار خود به این میراث پرداختهاند.
وی ادامه داد: برگزاری این جشنواره از این جهت اهمیت دارد که توجه مدیران و مردم را به باغات و حفاظت از آنها جلب میکند و فعالیتهای شورای شهر و اقدامات حمایتی مانند احداث تصفیهخانه محلی، کمک میکند تا نظام تاریخی تقسیم آب و میراث فرهنگی این باغات حفظ شود. این تصفیهخانه، در تداوم فرهنگی و بهرهبرداری از منابع آب باغات نقش مهمی خواهد داشت.
پارسایی با اشاره به برنامههای پیشرو اظهار کرد: با همکاری شهرداری و ناحیه ویژه باغات، طرحهایی در شورای برنامهریزی استان مصوب خواهد شد تا ظرفیت باغات قصرالدشت بهعنوان محور گردشگری شکوفا شود و شهروندان و باغداران بیشازپیش از این مجموعه بهرهمند شوند.
حمایت از باغداران و حفظ باغات شهر اولویت اصلی است
رئیس ناحیه ویژه حوزه استحفاظی باغات قصردشت هم با اشاره به اینکه با تصویب شورای اسلامی شهر شیراز و دستور شهردار، این جشنواره برگزار میشود، گفت: زمینی که جشنواره در آن برپا شده حدود ۵ هزار مترمربع و شامل ٤٠ غرفه است. هدف اصلی این جشنواره معرفی و حمایت از باغدارانی است که در طول سال زحمت میکشند و محصولات خود را به نمایش میگذارند، تا شهروندان بتوانند از تلاشهای آنها بهرهمند شوند.
بیژن زارعی با تاکید بر اهمیت حفاظت از باغات شیراز افزود: شیراز شهری فرهنگی و گردشگری است که همزمان میراث فرهنگی، تاریخی و باغات ارزشمند را در دل خود دارد؛ یکهزار هکتار باغات در دل شهر بهعنوان سرمایههای سبز درخشان هستند و همه ما وظیفه داریم از آنها حمایت کنیم.
زارعی درباره اقدامات صورت گرفته برای حفاظت از باغات توضیح داد: مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز شامل ایجاد تصفیهخانه در پیادهراه سلامت است که میتواند در رفع مشکلات آبیاری باغات موثر باشد. علاوه بر آن، لایروبی قنوات و جداول در دل باغات توسط شهرداری و ناحیه ویژه باغات انجام میشود تا از باغات حفاظت شود.
وی افزود: از تمام دستگاهها انتظار داریم در حمایت از باغداران پای کار باشند تا بتوانیم این باغات را به نحو احسن حفظ کنیم، زیرا این باغات تنها متعلق به باغداران یا شهرداری نیست و سرمایهای برای تمامی شهروندان است. اگر امروز شیراز جزو پاکترین شهرهای کشور و حتی بهعنوان پایتخت زیستمحیطی آسیا معرفی شده، بخشی از این موفقیت به دلیل وجود این باغات است.
رئیس ناحیه ویژه حوزه استحفاظی باغات قصردشت از حضور مسئولان و هنرمندان حاضر در جشنواره قدردانی و اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاهها و شهروندان، حفاظت از باغات شیراز ادامه یابد.
جشنواره باغات، فرصتی برای معرفی و حفظ محصولات محلی و باغات شهر است
نایب رئیس شورای شهر شیراز نیز در این جشنواره گفت: تا پیشازاین ١١ منطقه برای مدیریت باغات وجود داشت و بودجهها به همین شکل تقسیم میشد، اما اکنون با راهاندازی ناحیه ویژه باغات، مسائل مرتبط با باغات شیراز به شکل هدفمندتری پیگیری میشود.
محمد تقی تذروی با تاکید بر اهمیت جشنواره اظهار کرد: این جشنواره انار و خرمالوی شیراز را معرفی میکند و هدف آن حفظ و ترویج محصولات باغداران محلی است. اگر این جشنواره هر سال برگزار نشود، علاقه و نشاط باغداران کاهش مییابد. باغات مهدیآباد و دیگر باغات قصرالدشت، در گذشته محصولات خود را صادر میکردند و انار و خرمالوی شیراز همواره به کیفیت و شهرت خاصی داشتهاند.
وی ادامه داد: ویژگی منحصربهفرد باغات شیراز این است که در مرکز شهر قرار دارند و دسترسی به آنها در کمتر از ١٠ دقیقه ممکن است، درحالیکه در بسیاری از شهرهای دیگر، رسیدن به باغها نیم ساعت تا یک ساعت طول میکشد. این موقعیت، فرصت مناسبی برای معرفی باغات و محصولات محلی به بازدیدکنندگان و گردشگران فراهم میکند.
نایب رئیس شورای شهر شیراز همچنین از همکاری مسئولان و غرفهداران جشنواره تقدیر کرد و گفت: حضور مهمانانی از شهرهای مختلف کشور، اهمیت این جشنواره را نشان میدهد. اینرویداد باید هر سال برگزار شود تا محصولات معروف شیراز مانند انار و خرمالو بهدرستی معرفی شوند و از میراث باغات شهر حفاظت گردد.
وی افزود: انصافا انار و خرمالوی شیراز مشهور هستند و امیدواریم با استمرار این جشنواره، بتوانیم این محصولات ارزشمند را به نسلهای آینده معرفی و حفظ کنیم.
تذروی گفت: این جشنواره فرصت ارزشمندی برای حفظ میراث سبز شیراز و معرفی باغات به نسلهای آینده است.
باغات قصرالدشت ظرفیت مهم گردشگری و سرمایه شهر هستند
عضو شورای شهر شیراز نیز در مراسم جشنواره باغات قصرالدشت با تقدیر از حضور مسئولان، هنرمندان و شهروندان با اشاره به اهمیت باغات قصرالدشت، گفت: این سومین جشنواره انار و خرمالوی باغات قصرالدشت و باغهای شیراز است که توسط ناحیه ویژه باغات برنامهریزی و هماهنگی شده است.
علیرضا اسکندری، افزود: یکی از ظرفیتهای ویژه گردشگری شهر شیراز، باغات آن است، ازجمله باغ ارم، باغ دلگشا و باغ عفیفآباد، اما باغات محله قصرالدشت تا کنون مغفول مانده و توجه کافی به آن نشده است. ما در شورا معتقدیم این باغات میتوانند بهعنوان یک ظرفیت جدید گردشگری در کنار سایر باغات شناخته شوند.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام شده برای باغداران گفت: اقداماتی مانند احداث تصفیهخانه محلی، لایروبی مسیرهای آب و بهسازی آبراهها در سالجاری انجام شده است. نگاه ما باید از نگاه قهری به نگاه حمایتی تغییر کند، زیرا حفظ باغات زمانی امکانپذیر است که باغداران تشویق و حمایت شوند و نه صرفا تحتفشار قرار گیرند. در شرایط کنونی که بارندگی مناسبی نداشتیم، نگهداری باغات دشوار است و حمایتهای اقتصادی و گردشگری میتواند انگیزه لازم برای حفظ این سرمایههای شهری را ایجاد کند.
اسکندری گفت: عملیات اجرایی تصفیهخانه لوکال به زودی بهپایان میرسد و آب تصفیه شده آن به طور کامل برای شرب درختان باغات قصرالدشت اختصاص خواهد یافت. همچنین شورای شهر مصوبهای درخصوص راهاندازی دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی و هنری باغات قصرالدشت داشته است که برای اولینبار برنامههای متنوع فرهنگی در دل باغات برگزار خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد: امیدواریم با تلاشهای انجام شده، شاهد باغات پربار، سرسبز و شاداب در شهر شیراز باشیم که شایسته شهروندان این شهر است.