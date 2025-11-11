به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۴ میلیون ۷۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۵ هزار و ۸۵۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

