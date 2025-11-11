به گزارش ایلنا، در نشستی مشترک با حضور رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های استان فارس و کارشناسان این اداره‌کل در دفتر نماینده کازرون در مجلس، آخرین وضعیت تالاب پریشان و برنامه‌های در دست اجرا برای احیای این تالاب ارزشمند مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های استان فارس با اشاره به وضعیت بحرانی تالاب پریشان اظهار کرد: تأمین حق‌آبه تالاب باید مطابق قانون و با اولویت پس از مصارف شرب انجام شود.

سیدحسن طباطبایی افزود: مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیکی را از مهم‌ترین گام‌ها برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی منطقه دانست.

وی از اجرای پروژه‌های معیشت و کشاورزی پایدار در روستاهای حاشیه تالاب خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف ترویج روش‌های کشاورزی سازگار با محیط زیست و ایجاد مشاغل جایگزین برای کاهش وابستگی مردم به منابع طبیعی تالاب در حال اجراست.

در ادامه، گزارشی از اقدامات دفتر طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران در حوزه تالاب پریشان ارائه و راهکارهای تقویت هماهنگی میان نهادهای شهرستانی برای تسهیل اجرای برنامه‌های احیا مطرح شد.

همچنین مقرر شد در نشست‌های آینده کمیته محلی تالاب پریشان از دفتر نماینده مردم کازرون و نهادهای حمایتی برای مشارکت گسترده‌تر در اجرای طرح‌های حفاظتی و اجتماعی دعوت به عمل آید.

تالاب پریشان به عنوان یکی از تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر و زیستگاه مهم پرندگان مهاجر، طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی از جمله کاهش منابع آبی و تغییر الگوی بارش مواجه شده است.

کارشناسان بر این باورند که احیای این تالاب برای حفظ تنوع زیستی استان فارس و پایداری اقلیمی جنوب کشور از اهمیت ملی برخوردار است.

