دو خودرو حامل ۱۲ تبعه غیرمجاز در شهرستان لردگان توقیف شد

به گزارش ایلنا ، سرهنگ عبدالله مرادی افزود: به رغم هشدارهای فراجا این افراد به صورت غیر مجاز وارد حوزه استحفاظی شده که طی گشت زنی ماموران انتظامی در محور فلارد به لردگان دو خودرو حامل اتباع بیگانه را توقیف کردند.

وی با اشاره به مفاد مجرانه جابجایی، نگهداری و بکارگیری اتباع غیرمجاز در کشور، از عموم شهروندان خواست؛ نا هرگونه تردد مشکوک را از طریق تلفن 110 به پلیس اعلام کنند.

سرهنگ مرادی همچنین از توقیف ۳۸دستگاه موتورسیکلت متخلف در شهرستان لردگان خبر داد و گفت: از این تعداد موتور سیکلت ۲۸ دستگاه به صورت ساعتی و ۱۰ دستگاه دیگر بعلت ارتکاب تخلفات حادثه ساز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان با اشاره به کشف ۱۱ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق در استان بیان کرد: در این کشفیات یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ توقیف و یک نفر متهم بازداشت شد.

عامل تیراندازی منجر به جرح یک شهروند دستگیر شد

سرهنگ مرادی بیان کرد:در پی وقوع یک فقره تیراندازی دراردیبهشت ماه سال جاری دریکی از روستاهای بخش مرکزی لردگان که منجر به مصدومیت احدی از شهروندان شده بود، موضوع در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات و اقدامات پلیس محل اختفای عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی یک عملیات دستگیر کردند.

سرهنگ مرادی درپایان با بیان اینکه متهم علت و انگیزه تیراندازی را اختلافات قبلی اعلام کرد.

