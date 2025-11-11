مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
کشت غلات در 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از 4 هزار تن بذر گندم و جو آبی و دیم استاندارد میان کشاورزان و کشت این بذرها در حدود 30 هزار هکتار اراضی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند در این ارتباط گفت: تاکنون حدود 2800 تن بذر گندم آبی در سطح 10 هزار هکتار، 2050 تن بذر گندم دیم در 17 هزار هکتار و 800 تن بذر جو آبی در 4 هزار هکتار از اراضی استان کشت شده است.
وی افزود: بذرهای مورد استفاده از ارقام گواهیشده و مقاوم به خشکی و بیماریها هستند که طی چندین سال ارزیابی شدهاند تا عملکرد در واحد سطح افزایش یافته و پایداری تولید در شرایط اقلیمی استان حفظ شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین همچنین به اجرای بیش از 10 طرح مزارع مشاهدهای مقایسهای با مشارکت کشاورزان اشاره کرد که هدف آن انتخاب بهترین رقم، بررسی تراکم کاشت و مدیریت تغذیهای بهینه برای مزارع گندم و جو است.
جلیلوند تصریح کرد: توسعه روشهای نوین بهزراعی مانند کشت روی پشتههای بلند و افزایش سطح کاربرد نوار تیپ نیز از اولویتهای سازمان در سال زراعی جاری است تا بهرهوری آب در مزارع پاییزه افزایش یابد.
وی در پایان اعلام کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، پیشبینی میشود تا پایان فصل کشت بیش از 190 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین زیر کشت غلات پاییزه شامل گندم، جو و کلزا برود.