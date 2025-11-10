خبرگزاری کار ایران
پلمب ۵ واحد صنفی و توقیف ۳۰ دستگاه خودرو متخلف در کاشان

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از توقیف ۳۰ دستگاه خودرو و پلمپ ۵ واحد صنفی متخلف با اجرای طرح امنیت محله محور و پاکسازی محور امیرکبیر خبر داد .

به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشان، ایرج کاکاوند با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور پلیس و پاسخگویی به مطالبات مردمی ، طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و پاکسازی محور امیرکبیر شهر کاشان اجرا شد.

فرمانده انتظامی کاشان افزود: در اجرای این طرح از ۲۸ واحد صنفی بازدید و برای ۱۰ واحد صنفی متخلف اخطار پلمپ و ۵دواحد صنفی نیز بدلیل عدم رعایت موازین قانونی پلمپ شدند.

کاکاوند خاطرنشان کرد: در نتیجه این طرح همچنین ۴۷۷ وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شدند و ۳۰ دستگاه خودرو بدلیل تخلف و هنجارشکنی توقیف شدند.

وی با اشاره به دستگیری ۷ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی و یک خرده فروش مواد مخدر خاطرنشان کرد: اجرای این طرح  به منظور افزایش سطح امنیت و برخورد با مخلان نظم به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های ماموریتی و اجرایی در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.

