به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با اشاره به سیاست‌های کلان دولت مبنی بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای کشور گفت: در سال جاری، مجموعه‌ای از دیدارهای مؤثر با مقامات خارجی ٢٠ کشور دنیا انجام شد که بسترهایی برای توافقاتی تازه در عرصه بین‌المللی فراهم کرد؛ در امتداد همین رویکرد و به دعوت رسمی دولت ازبکستان، هیأتی متشکل از مدیران و فعالان اقتصادی استان فارس به این کشور سفر کرد.

امیری در تشریح برنامه‌های این سفر، به برگزاری نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم ازبکستان و حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند اشاره کرد و افزود: در نخستین روز سفر، ظرفیت‌های بازرگانان ایرانی برای گسترش مناسبات تجاری با ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت. در دومین روز نیز ، هیأت فارس به استان سرخان‌دریا عزیمت کرد و تفاهم‌نامه همکاری میان دو استان، با حضور استانداران به امضا رسید. استقبال گرم و صمیمانه مقامات محلی از توانمندی‌های فارس، نقطه عطفی در این سفر بود و فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی را رقم زد.

ظرفیت‌های مشترک در صنعت، معدن و تجارت

استاندار فارس با اشاره به بازدید هیأت ایرانی از منطقه آزاد مرزی ازبکستان و واحدهای صنعتی در حوزه‌های کشاورزی، نساجی، ساختمان و فناوری اطلاعات، این بازدیدها را افق‌های نوینی از همکاری‌های مشترک میان ایران و ازبکستان با محوریت فارس دانست.

وی از تشکیل کمیته مشترک اقتصادی میان دو استان خبر داد که با ریاست معاونان اقتصادی، وظیفه بررسی نیازهای طرف ازبکی و ظرفیت‌های استان فارس را بر عهده خواهد داشت.

امیری همچنین به توافقات حوزه صنعت ساختمان اشاره کرد و افزود: مصالحی نظیر سنگ، کاشی، سرامیک، سیمان سفید و خاکستری، میلگرد و نبشی توسط شرکت‌های فارس تأمین و صادر می‌شود. افزون بر این، شرکت نیروترانس فارس در فهرست تأمین‌کنندگان شرکت ازبک‌انرژی قرار گرفت و مذاکراتی درباره صادرات محصولات نئوپان، حلال و چسب‌چوب نیز با استقبال طرف ازبکی همراه شد.

کشت فراسرزمینی و صادرات محصولات کشاورزی

نماینده عالی دولت در فارس از تفاهم اولیه برای اختصاص ۳۵ هزار هکتار زمین کشاورزی در ازبکستان جهت کشت فراسرزمینی خبر داد و گفت: این اقدام، امکان تأمین نهاده‌های اساسی همچون ذرت و علوفه را برای استان فراهم می‌کند. همچنین صادرات محصولات باغی فارس، از جمله مرکبات، انجیر، انار و خرما به بازار ازبکستان مورد توافق قرار گرفت و حتی امکان صادرات مجدد از آن کشور به بازارهای ثالث پیش‌بینی شد. این توافقات می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، حضور پایدار محصولات کشاورزی فارس را در بازارهای منطقه‌ای تضمین کند.

بسترسازی برای همکاری‌های گردشگری و فرهنگی

امیری با اشاره به معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی فارس علاقه طرف مقابل به میراث فرهنگی و شخصیت های ادبی شیراز گفت: در همین راستا، مقرر شد سه آژانس گردشگری ازبکستان، تورهای مشترک به مقصد فارس برگزار کنند. همچنین حضور کارشناسان مرمت استان در پروژه‌های احیای آثار تاریخی ازبکستان و توسعه همکاری در صنایع‌دستی نیز مورد توافق قرار گرفت.

استاندار فارس برنامه‌ریزی برای صادرات دانش فنی و خدمات مهندسی در حوزه مرمت جاذبه‌های گردشگری را از دیگر دستاورهای سفر اعلام و این رویکرد را زمینه‌ساز تقویت پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان دو ملت توصیف کرد.

توسعه توریسم درمانی و همکاری‌های دانشگاهی

امیری با اشاره به جایگاه فارس به‌عنوان قطب درمانی کشور گفت: در جریان این سفر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مذاکرات مؤثری با مسئولان ازبکستانی انجام داد که منجر به توافقات اولیه برای تبادل استاد و دانشجو، توسعه همکاری‌های علمی و گسترش توریسم درمانی شد.

وی تأکید کرد: این توافقات ضمن ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، می‌تواند با جذب بیماران خارجی، زمینه‌ساز افزایش درآمدهای ارزی برای استان شود.

استاندار فارس با اشاره به اهمیت تولید مشترک در شرایط تحریم گفت: پیشنهاد مسئولان کشور ازبکستان برای تولید محصولات غذایی با برند مشترک و صادرات آن به دیگر کشورها، با استقبال شرکت‌های توانمند فارس از جمله رامک و دایتی روبه‌رو شد. این همکاری می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حضور در بازارهای بین‌المللی بگشاید.

وی تصریح کرد: این توافقات علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید صادراتی، جایگاه فارس را در عرصه تولید صنعتی و تجارت منطقه‌ای ارتقا می‌دهد.

امیری این سفر را نخستین تجربه اعزام هیأت تخصصی اقتصادی استان به یک کشور خارجی دانست و آن را نقطه عطفی در مسیر تعاملات منطقه‌ای برشمرد.

وی تأکید کرد: توافقات گسترده در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و سلامت، چشم‌انداز روشنی برای تبدیل ظرفیت‌های استان به فرصت‌های پایدار اقتصادی ترسیم کرده است.

