رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛
دستگیری سارقین به عنف طلاجات توسط پلیس آگاهی فارس
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ٢ سارق به عنف منزل و کشف ٤ حلقه النگو طلا در شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاجات در چهاردهم آبانماه سالجاری در منزلی در یکی از محلههای شهرستان شیراز، باتوجهبه حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده سریعا در اختیار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت منزل قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان در بررسیهای اولیه مطلع شدند که شب هنگام ٢ نفر جوان حدودا ١٨ساله وارد منزل شاکی شدهاند و با تهدید سلاح سرد و با استفاده از سیم چین اقدام به سرقت ٤ حلقه النگو طلا از دستان وی کرده و متواری شدهاند.
این مقام انتظامی ادامه داد: سریعا شناسایی و دستگیری سارقین در دستور کار پلیس قرار گرفت و کارآگاهان موفق شدند با اقدامات فنی هر ٢ سارق را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل سارقین النگوهای مسروقه کشف شد، تصریح کرد: سارقین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.