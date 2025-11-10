خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛

دستگیری سارقین به عنف طلاجات توسط پلیس آگاهی فارس

دستگیری سارقین به عنف طلاجات توسط پلیس آگاهی فارس
کد خبر : 1712150
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ٢ سارق به عنف منزل و کشف ٤ حلقه النگو طلا در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاجات در چهاردهم آبان‌ماه سال‌جاری در منزلی در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، با‌توجه‌به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده سریعا در اختیار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت منزل قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که شب هنگام ٢ نفر جوان حدودا ١٨‌ساله وارد منزل شاکی شده‌اند و با تهدید سلاح سرد و با استفاده از سیم چین اقدام به سرقت ٤ حلقه النگو طلا از دستان وی کرده و متواری شده‌اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: سریعا شناسایی و دستگیری سارقین در دستور کار پلیس قرار گرفت و کارآگاهان موفق شدند با اقدامات فنی هر ٢ سارق را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل سارقین النگو‌های مسروقه کشف شد، تصریح کرد: سارقین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ