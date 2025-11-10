در درگیری با سارقان مسلح رامشیر؛
شهادت و زخمی شدن دو مأمور نیروی انتظامی خوزستان
ستوان یکم حجتاله ولیزاده، مامور پلیس شهرستان رامشیر در جریان درگیری با سارقان مسلح، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، فرمانده انتظامی رامشیر امروز در جزئیات این خبر، گفت: بامداد امروز ۱۹ آبانماه، ماموران انتظامی شهرستان حین گشتزنی، ۲ سارق مسلح را در حال سرقت سیم برق شناسایی کردند.
سرهنگ فرهاد شاکرمی افزود: سارقان به محض مشاهده مأموران پلیس، اقدام به تیراندازی کردند که با تیراندازی متقابل، یکی از آنها دستگیر شد.
وی تصریح کرد: در این عملیات، ستوانیکم حجتاله ولیزاده به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک سرباز نیز مجروح شد.
فرماندهی انتظامی استان خوزستان، شهادت این پلیس جانبرکف را به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، کارکنان خدوم مجموعه انتظامی، خانواده معظم وی و مردم شهیدپرور و انقلابی استان خوزستان تبریک و تسلیت عرض میکند.