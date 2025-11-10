شهادت و زخمی شدن دو مأمور نیروی انتظامی خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، فرمانده انتظامی رامشیر امروز در جزئیات این خبر، گفت: بامداد امروز ۱۹ آبان‌ماه، ماموران انتظامی شهرستان حین گشت‌زنی، ۲ سارق مسلح را در حال سرقت سیم برق شناسایی کردند.

سرهنگ فرهاد شاکرمی افزود: سارقان به محض مشاهده مأموران پلیس، اقدام به تیراندازی کردند که با تیراندازی متقابل، یکی از آنها دستگیر شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات، ستوانیکم حجت‌اله ولی‌زاده به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک سرباز نیز مجروح شد.

فرماندهی انتظامی استان خوزستان، شهادت این پلیس جان‌برکف را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، کارکنان خدوم مجموعه انتظامی، خانواده معظم وی و مردم شهیدپرور و انقلابی استان خوزستان تبریک و تسلیت عرض می‌کند.

