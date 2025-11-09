فرمانده انتظامی سروستان خبرداد؛
کشف جسد زن ٤٧ساله در دریاچه مهارلو / قاتل دستگیر شد
فرمانده انتظامی سروستان گفت: قاتلی که خانمی ٤٧ساله را به قتل و وی را در دریاچه مهارلو انداخته بود، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی جاویدی آزاد، بیان کرد: در پانزدهم آبانماه سالجاری و در پی اعلام شهروندان به مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ مبنی بر مشاهده یک جسد در دریاچه مهارلو، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی با بیان اینکه با هماهنگی قضایی جسد به پزشک قانونی منتقل شد، تصریح کرد: در بررسیهای تکمیلی و گزارش پزشک قانونی، مشخص شد که جسد مذکور متعلق به زنی ٤٧ساله میباشد که توسط شخصی ناشناس از طریق خفگی به قتل رسیده و طلاجات وی نیز سرقت شده است.
فرمانده انتظامی سروستان ادامه داد: ماموان پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و در یک عملیات برنامهریزی شده قاتل را در ورودی شیراز شناسایی و وی را دستگیر کنند.
جاویدیآزاد عنوان کرد: قاتل ٤۵ساله در بازجویی اولیه اقرار کرد که مقتول را به مسافر سوار کردم و پس از جلب اعتماد، وی را به خارج از شیراز انتقال و پس از درگیری و سرقت طلاجات، وی را به قتل رساندم و در دریاچه مهارلو انداختم.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: قاتل پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.