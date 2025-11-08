فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار:
کشف ۸ کیلوگرم خاویار قاچاق در فریدونکنار
فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از کشف ۸ کیلوگرم خاویار قاچاق در یک عملیات دقیق اطلاعاتی در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حسینزاده با اعلام این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیر قابلتوجهی خاویار قاچاق دریکی از مناطق حاشیهای شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و مراقبتی موفق شدند یک انبار را شناسایی و در بازرسی از آن، ۸ کیلوگرم خاویار قاچاق فاقد هرگونه مجوز حمل و نگهداری را کشف و ضبط کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار تصریح کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ حسینزاده با تأکید بر استمرار طرحهای مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.