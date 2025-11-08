خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار:

کشف ۸ کیلوگرم خاویار قاچاق در فریدونکنار

کشف ۸ کیلوگرم خاویار قاچاق در فریدونکنار
کد خبر : 1711248
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از کشف ۸ کیلوگرم خاویار قاچاق در یک عملیات دقیق اطلاعاتی در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حسین‌زاده با اعلام این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیر قابل‌توجهی خاویار قاچاق دریکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و مراقبتی موفق شدند یک انبار را شناسایی و در بازرسی از آن، ۸ کیلوگرم خاویار قاچاق فاقد هرگونه مجوز حمل و نگهداری را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار تصریح کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حسین‌زاده با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ