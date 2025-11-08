وقوع قتل و دستگیری سریع متهم در کمتر از یک ساعت در فارسان

به گزارش ایلنا، مهدی درویش‌زاده اظهارداشت: در پی وقوع قتل در یکی از مناطق شهرستان فارسان، بلافاصله پس از اطلاع، تیمی متشکل از دادستانی، فرمانده انتظامی، بازپرس و کارآگاهان پلیس آگاهی با حضور فوری در محل حادثه، روند رسیدگی و شناسایی متهم را هدایت کردند.

وی افزود: با اجرای طرح ضربتی و اقدامات دقیق اطلاعاتی و پلیسی، متهم به قتل در کمتر از یک ساعت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

درویش زاده بیان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب جرم اقرار کرد و با صدور قرار بازداشت موقت، برای سیر مراحل قانونی به زندان منتقل شد.

عامل انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی توسط پلیس فتا شهرستان فارسان بازداشت شد

فرمانده انتظامی شهرستان فارسان از شناسایی و دستگیری متهمی که با انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی اپلیکیشن تلگرام ، ضمن هتک حرمت قصد اخاذی از آن شخص را داشت خبرداد.

سرهنگ سید مسلم طاهریان افزود: در پی شکایت احدی از شهروندان در این خصوص و با توجه به حساسیت موضوع، پرونده با دستور دادستان محترم بلافاصله در دستور کار کارشناسان مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا شهرستان قرار گرفت و با انجام اقدامات تخصصی ، متهم شناسایی و طی هماهنگی با مقام محترم قضایی دستگیر و در بازجویی های اولیه و مشاهده ادله جمع آوری شده ، صراحتاً به جرم خود معترف گردید و جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام و روانه زندان گردید.

وی گفت: کاربران از ارسال و یا به اشتراک گذاری تصاویر شخصی خود با دیگران ، حتی نزدیکان ، دقت لازم را داشته باشند و از قرار دادن تصاویر خصوصی خاص به عنوان عکس پروفایل نیز بپرهیزند،چرا که این امر زمینه سوءاستفاده افراد فرصت طلب را فراهم می نماید.

سرهنگ طاهریان به مجرمین سایبری هشدار داد: تهدید و انتشار تصاویر خصوصی دیگران در فضای مجازی طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم است و مجرم به مجازات حبس و شلاق محکوم می شود پلیس فتا نیز با هرگونه رفتار مجرمانه در این فضا برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

