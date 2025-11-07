خبرگزاری کار ایران
۲ حادثه گازگرفتگی در اصفهان یک فوتی و یک مصدوم داشت

۲ حادثه گازگرفتگی در اصفهان یک فوتی و یک مصدوم داشت
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع دو حادثه جداگانه مسمومیت با مونوکسید کربن خبر داد و گفت: در این حوادث یک مرد جان باخت و یک نفر دیگر به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان،  علیرضا زمانپور اظهار کرد: ساعت ۹:۵۹ روز شانزدهم آبان ۱۴۰۴، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به گرگاب خیابان بی درام اعزام شد که در این حادثه مردی ۴۵ ساله دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شد.

وی پس از دریافت اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس، توسط آمبولانس به بیمارستان گلدیس منتقل شد.

زمانپوز افزود: تنها ۹ دقیقه بعد، ساعت ۱۰:۰۸، حادثه دوم در شهرک صنعتی علویجه رخ داد که بر اثر آن مردی ۵۹ ساله بر اثر مسمومیت با همان گاز جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار نسبت به خطرات استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی و عدم تهویه مطلوب محیط، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فصل سرما تأکید کرد.

