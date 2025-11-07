گمرک ماهیرود موفق به کسب رتبه نخست صادرات ایران به افغانستان شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی روز جمعه در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از مرز ماهیرود، با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح و مرزبانی استان افزود: امنیت فعلی مرزهای استان نتیجه مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای امنیتی و مسلح است که با روحیه جهادی آرامش و ثبات را در مرزهای شرقی کشور تأمین کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه بازدید بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود ادامه داد: در نیمه نخست امسال بیش از سه میلیون و ۵۲ هزار تُن کالا از ایران به افغانستان صادر شده که بیش از یک‌میلیون و ۳۲ هزار تُن آن از خراسان جنوبی و مرز ماهیرود بوده است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: ارزش این صادرات یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار بوده که بیش از ۳۵۰ میلیون دلار آن از مرز ماهیرود انجام شده است.

وی با بیان اینکه تعامل تجاری با افغانستان یک‌جانبه نیست، تصریح کرد: علاوه بر رشد صادرات، کالاهای مورد نیاز کشور که تولید داخلی ندارند نیز از افغانستان وارد می‌شود که این موضوع بیانگر توازن و عمق‌بخشی به روابط تجاری دو کشور است.

هاشمی در ادامه از برگزاری جلسه ساماندهی مرز در ماهیرود گفت و بیان کرد: بخش عمده‌ای از مصوبات گذشته این کارگروه اجرایی شده و سایر موارد نیز با جدیت در حال پیگیری است.

وی پروژه راه سربیشه–درح–ماهیرود را از اولویت‌ های زیرساختی استان برشمرد و افزود: با توجه به تردد بالا در این مسیر، عملیات اجرایی پروژه در حال اجراست.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برنامه دو بانده‌سازی محورهای اصلی استان عنوان کرد: عملیات دو بانده‌سازی ۴۶۱ کیلومتر راه در ۲۰ نقطه استان آغاز شده و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی مسیر بیرجند – سربیشه – نهبندان – ماهیرود را از مهمترین پروژه‌های استان عنوان کرد و گفت: این طرح با جدیت در حال اجرا و در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای است.

