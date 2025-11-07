نفوذ آلودگی هوا به ۱۵ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه شانزدهم آبان منتهی در ساعت ۱۰ صبح در آبادان با ۱۹۰، خرمشهر با ۱۸۸، شادگان با ۱۶۴، هویزه با ۱۶۰، سوسنگرد با ۱۷۳، ملاثانی با ۱۶۷ و شوشتر با ۱۶۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین شاخص آلودگی هوا در شهر‌های ماهشهر، آغاجاری، بهبهان، باغملک، دزفول و اندیمشک در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و شهر‌های هندیجان، رامشیر، هفتکل، ایذه، دزپارت، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان و شوش در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

