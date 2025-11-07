خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدول زمانبندی اجراهای سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران منتشر شد

جدول زمانبندی اجراهای سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران منتشر شد
کد خبر : 1710662
لینک کوتاه کپی شد.

جدول زمانبندی اجراهای نمایش‌ در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران اعلام شد.

به گزارش ایلنا، اجرای نمایش‌های حاضر در رقابت‌های صحنه‌‌ای و خیابانی سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران با حضور گروه‌هایی از شهرستان‌های رامسر، تنکابن، آمل، بابل، قائم‌شهر، نکا، بهشهر و ساری از شنبه ۱۷ آبان آغاز و تا دوشنبه ۲۰ آبان ادامه دارد. 

تالار مرکزی ساری (سالن‌های اصلی، سینما و کودک) و بلک باکس (تماشاخانه) مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان آثار نمایشی، مخاطبان و علاقه‌مندان در روزهای برگزاری این رویداد هستند.

در این دوره در مجموع ۱۳ اثر نمایشی شامل ۹ اثر در بخش رقابت صحنه‌ای و ۴ اثر دیگر در بخش نمایش‌های خیابانی اجرا می‌شود که محوطه تالار مرکزی میزبان این بخش از آثار نمایشی جشنواره است. 

گفتنی است سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران از هفدهم تا بیستم آبان‌ماه جاری به دبیری امیرحسین (ایمان) فلاحت‌پیشه اجرا و آیین اختتامیه آن سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در تالار مرکزی ساری برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ