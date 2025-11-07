جدول زمانبندی اجراهای سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران منتشر شد
جدول زمانبندی اجراهای نمایش در دو بخش صحنهای و خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران اعلام شد.
به گزارش ایلنا، اجرای نمایشهای حاضر در رقابتهای صحنهای و خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران با حضور گروههایی از شهرستانهای رامسر، تنکابن، آمل، بابل، قائمشهر، نکا، بهشهر و ساری از شنبه ۱۷ آبان آغاز و تا دوشنبه ۲۰ آبان ادامه دارد.
تالار مرکزی ساری (سالنهای اصلی، سینما و کودک) و بلک باکس (تماشاخانه) مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان آثار نمایشی، مخاطبان و علاقهمندان در روزهای برگزاری این رویداد هستند.
در این دوره در مجموع ۱۳ اثر نمایشی شامل ۹ اثر در بخش رقابت صحنهای و ۴ اثر دیگر در بخش نمایشهای خیابانی اجرا میشود که محوطه تالار مرکزی میزبان این بخش از آثار نمایشی جشنواره است.
گفتنی است سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران از هفدهم تا بیستم آبانماه جاری به دبیری امیرحسین (ایمان) فلاحتپیشه اجرا و آیین اختتامیه آن سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در تالار مرکزی ساری برگزار میشود.