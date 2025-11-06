نماینده رئیسجمهور در توسعه اقتصاد دریامحور:
خاموشی کامل مشعلهای آلاینده خوزستان تا پایان ۱۴۰۵/ موالی زاده بهترین گزینه برای استانداری بود
نماینده رئیسجمهور از دستور مستقیم رئیسجمهور برای خاموشی تمام مشعلها تا دو سال آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی عبدالعلیزاده، نماینده رئیسجمهور در توسعه اقتصاد دریامحور امروز پنجشنبه ۱۵ آبان در جلسهای در پتروشیمی شهید تندگویان، گفت: آقای موالیزاده به اتفاق آرا به عنوان بهترین گزینه در شورای راهبردی انتخاب شدند و اخلاق خوب و سعهی صدر ایشان میتواند به عنوان یک سمبل وحدت برای همه اقوام در استان باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری و رئیسجمهور توجه ویژهای به استان خوزستان دارند و از اولین روزهای دولت آقای دکتر پزشکیان، تاکید بر خاموش کردن مشعلهای آلاینده بود.
عبدالعلیزاده تأکید کرد: با دستور و راهنمایی دکتر پزشکیان و در جلسات با مدیران، به این جمعبندی رسیدیم که تا پایان سال ۱۴۰۵ همه مشعلهای آلاینده خوزستان خاموش خواهد شد.
وی تصریح کرد: خاموشی مشعلهای پالایشگاهی و چاههای نفت به راحتی قابل انجام است و یکی از پتروشیمیها نیز به صورت داوطلبانه با کمک شرکتهای خارجی، مشعل خود در عسلویه را خاموش کرده است.
نماینده رئیسجمهور در توسعه اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: این موفقیتها باعث شده تا پتروشیمیهای دیگر نیز متقاضی خاموشی مشعلها شوند و با مداخله وزیر نفت، اختلاف با شرکت گاز نیز در حال رفع شدن است.
وی افزود: صنعت پتروشیمی آیندهای بسیار گسترده دارد و ما هم به توسعه کمّی و هم به توسعه فرآیندی در صنایع بالادستی نیاز داریم.
عبدالعلیزاده تأکید کرد: باید با استفاده از ظرفیت نفت و گاز و استعداد جوانان، به لبه دانش جهانی در تولید محصولات جدید پتروشیمی برسیم و پرچمدار تولید محصولات جدید برای جهان شویم.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقه آبادان و خرمشهر گفت: از استاندار درخواست میکنم در طرحهای توسعه پتروشیمی، عنایت ویژهای به اروند داشته باشند و اولین کاری که میتوان انجام داد، راهاندازی یک هنرستان پتروشیمی در آبادان و خرمشهر است.
عبدالعلیزاده خاطرنشان کرد: با آموزش جوانان خوزستانی و حتی پذیرش هنرجو از کشورهای همسایه، هم نیروی انسانی ماهر تربیت میشود و هم این افراد به سربازان و سفیران اقتصادی ایران در جهان تبدیل خواهند شد.