وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
پیشتازی بخش خصوصی استان مرکزی در ساخت مسکن کارگری / در حوزه انرژی شرایط بسیار سختی در کشور وجود دارد
تمام تلاش دولت این است که بر سیاستهای غلط گذشته فائق آید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش خصوصی استان مرکزی در ساخت مسکن کارگری در کشور پیشتاز است که این همکاری و همبستگی جای تقدیر دارد. عملیات اجرایی نخستین پروژه مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی در شهر مأمونیه شهرستان زرندیه از توابع استان مرکزی آغاز شد. هر کارفرمایی که در ساخت مسکن کارگری مشارکت داشته و 20 درصد هزینهها را متقبل شود، از زمین منتفع میگردد. بخش خصوصی استان مرکزی در این حوزه پیشگام کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدی میدری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، افزود: در سال جاری بالغ بر 400 هزار نفر به جمعیت بازنشسته کشور اضافه شد که 300 هزار نفر آنها مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی است. در چنین وضعیتی مدیریت این شرایط نیازمند تدبیر است. درک این مسائل توسط مسئولان و مدیران کمک میکند که واقعیات و وجوه مسائل و مشکلات حوزه بازنشستگی در جامعه درک شود.
وی ادامه داد: امروز 52 درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد است. اصلاحات خوبی در مجلس پیگیری خواهد شد که حتماً خدمت به مردم و حفظ منافع بلندمدت مردم نیز مدنظر است. در موضوع مشاغل سخت و زیانآور این درست نیست که افراد در سنین حدود 50 سال بازنشسته میشوند، چرا که به سراغ شغل دیگر میروند و این موضوع فرصت کاری را از جوانان سلب میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ظرفیتها و استعدادهای موجود در استان مرکزی، این منطقه را به قطب صنعت تبدیل کرده است. تمام تلاش دولت این است که بر سیاستهای غلط گذشته فائق آید. به دلیل برخی از تحولات جمعیتی، با برخی از مسائل دیرتر برخورد شد و امروز با مشکلاتی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و مشکلات حوزه سازمان تامین اجتماعی روبرو هستیم به شکلی که با انبوهی از جمعیت بازنشسته مواجه شدهایم.
میدری تصریح کرد: در حوزه انرژی شرایط بسیار سختی در کشور وجود دارد و این شرایط حاصل مصرف بیرویه، سیاستهای نادرست و رفتارهای شتابزده است. میتوان با سیاستهای درست روند مثبت را رقم زد. در حوزه نیروگاه خورشیدی برنامهریزی استان مرکزی مانند دیگر استانها نیست، بلکه روندی ویژه را پیگیری میکند. استان مرکزی قطعاً در دیگر حوزهها نیز پیش رو خواهد بود و با همافزایی میتوان مشکلاتی که وجود دارد را کنار زد.