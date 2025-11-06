توضیح مدیرآموزش و پرورش جهرم درباره جابه جایی دانش آموزان یک مدرسه با کامیون
پیرو انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر جابجایی دانشآموزان با وسیله نقلیه نامتعارف، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جهرم ضمن تشکر از حساسیت افکار عمومی نسبت به سلامت دانش آموزان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان جهرم، درپی انتشار کلیپی مبنی بر جابجایی نامتعارف دانشآموزان با وسیلهای غیرایمن در فضای مجازی آمده است: متاسفانه اقدام صورتگرفته توسط یک آموزشگاه غیردولتی این شهرستان و بدون اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهرستان انجام شده است.
وسیله مورد استفاده در این کلیپ، کامیون کانتینردار حمل بار و متعلق به اولیای یکی از دانشآموزان مدرسه بوده و صرفاً به عنوان سکوی سیار برای اجرای سرود و برنامهای فرهنگی در فضای عمومی و در مقابل امامزاده فضلبن موسی(ع) این شهرستان استفاده شده و مسیر حرکت نیز از بلوار رضوان تا محل اجرا بوده است.
براساس بررسی اولیه والدین دانشآموزان نیز در محل حاضر بودهاند، البته بدیهی است این هماهنگی داخلی به هیچ عنوان جایگزین مجوز رسمی از نهاد آموزش و پرورش نمیباشد.
آموزش و پرورش شهرستان جهرم پس از اطلاع از این اقدام، بلافاصله مسئولان مدرسه را به اداره فراخوانده و مراتب اعتراض و تذکر لازم نسبت به این اقدام خلاف قوانین به آنها اعلام شده و پروندهای نیز تشکیل و برای بررسی و تصمیمگیری در خصوص این تخلف به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی شهرستان ارجاع شده است و پیگیر حصول نتیجه نیز است.
در پایان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جهرم ضمن استقبال از نقدهای دلسوزانه، خود را متعهد به ارتقای سطح ایمنی، نظارت و کیفیت در برنامههای فرهنگی و آموزشی مدارس میداند و از تمامی مدیران و معلمان مدارس نیز انتظار دارد در اجرای فعالیتهای فوقبرنامه، ضوابط قانونی را بهطور کامل رعایت کنند.