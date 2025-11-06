خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح مدیرآموزش و پرورش جهرم درباره جابه جایی دانش آموزان یک مدرسه با کامیون

توضیح مدیرآموزش و پرورش جهرم درباره جابه جایی دانش آموزان یک مدرسه با کامیون
کد خبر : 1710501
لینک کوتاه کپی شد.

پیرو انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر جابجایی دانش‌آموزان با وسیله‌ نقلیه نامتعارف، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جهرم ضمن تشکر از حساسیت افکار عمومی نسبت به سلامت دانش آموزان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان جهرم، درپی انتشار کلیپی مبنی بر جابجایی نامتعارف دانش‌آموزان با وسیله‌ای غیرایمن در فضای مجازی آمده است: متاسفانه اقدام صورت‌گرفته توسط یک آموزشگاه غیردولتی این شهرستان و بدون اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهرستان انجام شده است.

وسیله مورد استفاده در این کلیپ، کامیون کانتینردار حمل بار و متعلق به اولیای یکی از دانش‌آموزان مدرسه بوده و صرفاً به عنوان سکوی سیار برای اجرای سرود و برنامه‌ای فرهنگی در فضای عمومی و در مقابل امامزاده فضل‌بن موسی(ع) این شهرستان استفاده شده و مسیر حرکت نیز از بلوار رضوان تا محل اجرا بوده است.

براساس بررسی اولیه والدین دانش‌آموزان نیز در محل حاضر بوده‌اند، البته بدیهی است این هماهنگی داخلی به هیچ عنوان جایگزین مجوز رسمی از نهاد آموزش و پرورش نمی‌باشد.

آموزش و پرورش شهرستان جهرم پس از اطلاع از این اقدام، بلافاصله مسئولان مدرسه را به اداره فراخوانده و مراتب اعتراض و تذکر لازم نسبت به این اقدام خلاف قوانین به آنها اعلام شده و پرونده‌ای نیز تشکیل و برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص این تخلف به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی شهرستان ارجاع شده است و پیگیر حصول نتیجه نیز است.

در پایان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جهرم ضمن استقبال از نقدهای دلسوزانه، خود را متعهد به ارتقای سطح ایمنی، نظارت و کیفیت در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مدارس می‌داند و از تمامی مدیران و معلمان مدارس نیز انتظار دارد در اجرای فعالیت‌های فوق‌برنامه، ضوابط قانونی را به‌طور کامل رعایت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ