استاندار: امسال کشت پاییزه در شرق اصفهان انجام نخواهد شد
استاندار اصفهان گفت: به دلیل بحران شدید کمآبی امسال هیچ کشت پاییزهای در شرق اصفهان انجام نخواهد شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد در حاشیه مراسم کلنگزنی ۶ پروژه زیرساختی در شهرک صنعتی ورزنه در شرق استان اصفهان اظهار کرد: یقیناً امسال کشت پاییزه با وجود شرایط کنونی تا پایان پاییز نخواهیم داشت.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی آب در سراسر کشور، افزود: تهران بزرگ علیرغم پروژه طالقان، نگران خشک شدن سدهای باقیمانده و حتی جیرهبندی آب شرب است و استانهای خراسان رضوی و آذربایجان شرقی نیز که همیشه بارندگی خوبی داشتند، امسال با کمبود شدید مواجه هستند.
استاندار اصفهان پروژه انتقال آب دریا به اصفهان را عاملی کلیدی در جلوگیری از بحران آب شرب در بهار و تابستان امسال دانست و گفت: این پروژه صنایع بزرگ مانند فولاد، پالایشگاه و ذوبآهن را تأمین و تا حد زیادی مشکل استان را مرتفع کرده است.
استاندار اصفهان درباره حواشی صدور مجوز زیست محیطی برای پروژه تأمین آب ماندگان، اظهار کرد: خوشبختانه جلسات مجوز زیستمحیطی در حال برگزاری است؛ دیروز جلسهای برگزار شد و هفته گذشته نیز با حضور رئیسجمهور و وزرای مرتبط، همت همه بر تسریع در روند است.
جمالی نژاد، این پروژه را آرزوی دیرینه مردم اصفهان خواند و ابراز امیدواری کرد: تا سال آینده آب ماندگان به استان برسد.
وی در بخش دیگری سخنانش به کلنگزنی پروژههای شهرک صنعتی ورزنه گفت: این شهرک در مدت هشت ماه تا عید نوروز آماده زیرسازی، آسفالت، روشنایی و تأسیسات خواهد شد.
استاندار اصفهان تأکید کرد: صنایع مستقر در این شهرک آبصفت و کربنصفر خواهند بود، یعنی هیچ بار آبی بر منابع منطقه تحمیل نمیکنند و با استفاده از پساب و آبهای خاکستری، بیشترین اشتغال و ثروت را با کمترین مصرف آب ایجاد میکنند.
جمالی نژاد همچنین به برگزاری جلسه توسعه شرق اصفهان با حضور مدیران استانی اشاره و خاطرنشان کرد: هدف این جلسه کاهش فشار معیشتی بر کشاورزان، جلوگیری از هزینههای اضافی و فعال نگه داشتن پروژههای آبی است.
وی با اشاره به تغییرات اقلیمی، گفت: بعضی مشکلات شاید قابل حل نباشد اما با تدابیر ملی و استانی، شرایط سخت را بهتر مدیریت میکنیم.
جمالینژاد ابراز امیدواری کرد: با راهاندازی شهرکهای صنعتی جدید و مشاغل نوین، معیشت کشاورزان شرق اصفهان در سالهای آینده تأمین شود و دیگر نیازی به تحمل رنجهای ۲۰-۳۰ سال اخیر نباشد.