مدیران خودرو
استاندار مازندران:

با تحول در مدیریت پسماند، زباله‌های خانگی به کود آلی تبدیل می‌شوند

با تحول در مدیریت پسماند، زباله‌های خانگی به کود آلی تبدیل می‌شوند
در گامی نوآورانه برای ارتقاء بهره‌وری کشاورزی و مدیریت هوشمند پسماندهای شهری، استاندار مازندران از راه اندازی خط تولید کود فرموله گرانول در کارخانه کمپوست شهرستان بهشهر خبر داد؛ اقدامی که با تبدیل زباله‌های خانگی به کودهای مغذی، فصل تازه‌ای در تقویت خاک و توسعه کشاورزی علمی در مازندران رقم خواهد زد. ‎

به گزارش ایلنا، در این طرح، کود کمپوست اولیه که از مواد فسادپذیر زباله‌های خانگی در کارخانجات کمپوست بی‌خطرسازی و تبدیل شده، با مواد مغذی مورد نیاز خاک هر منطقه یا گیاه، که توسط آزمایشگاه‌های تخصصی شناسایی و فرموله شده‌اند، ترکیب می‌شود. سپس این ترکیب در فرآیند فرم‌دهی و شکل‌دهی به صورت گرانول درآمده و به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که جذب آن برای خاک و گیاه آسان و مؤثر باشد.

استاندار مازندران، با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: با طراحی و راه‌اندازی این خط تولید، مواد آسیب‌زای موجود در زباله‌های خانگی به کودهای مغذی و مفید برای تقویت خاک و گیاه تبدیل می‌شوند؛ اقدامی هوشمندانه در راستای حفظ محیط‌زیست و ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی.

وی افزود: وجود این خط تولید در کنار آزمایشگاه‌های معتمد، امکان تجویز و تولید ده‌ها فرمول غنی‌سازی متناسب با انواع خاک‌ها و گیاهان را فراهم می‌سازد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار و علمی ایفا کند.

گفتنی ست کود کامل آلی گرانوله به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای افزایش حاصلخیزی خاک و تأمین مواد مغذی موردنیاز گیاهان، در این خط تولید با استانداردهای علمی و زیست‌محیطی تولید خواهد شد و در اختیار بخش کشاورزی و باغداری استان قرار می‌گیرد.

