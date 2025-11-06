به گزارش ایلنا، در این طرح، کود کمپوست اولیه که از مواد فسادپذیر زباله‌های خانگی در کارخانجات کمپوست بی‌خطرسازی و تبدیل شده، با مواد مغذی مورد نیاز خاک هر منطقه یا گیاه، که توسط آزمایشگاه‌های تخصصی شناسایی و فرموله شده‌اند، ترکیب می‌شود. سپس این ترکیب در فرآیند فرم‌دهی و شکل‌دهی به صورت گرانول درآمده و به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که جذب آن برای خاک و گیاه آسان و مؤثر باشد.

استاندار مازندران، با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: با طراحی و راه‌اندازی این خط تولید، مواد آسیب‌زای موجود در زباله‌های خانگی به کودهای مغذی و مفید برای تقویت خاک و گیاه تبدیل می‌شوند؛ اقدامی هوشمندانه در راستای حفظ محیط‌زیست و ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی.

وی افزود: وجود این خط تولید در کنار آزمایشگاه‌های معتمد، امکان تجویز و تولید ده‌ها فرمول غنی‌سازی متناسب با انواع خاک‌ها و گیاهان را فراهم می‌سازد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار و علمی ایفا کند.

گفتنی ست کود کامل آلی گرانوله به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای افزایش حاصلخیزی خاک و تأمین مواد مغذی موردنیاز گیاهان، در این خط تولید با استانداردهای علمی و زیست‌محیطی تولید خواهد شد و در اختیار بخش کشاورزی و باغداری استان قرار می‌گیرد.

