به گزارش ایلنا، سرهنگ علی سیفی شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع حادثه رانندگی در خیابان دانشجو خرم آباد خبر داد که بلافاصله نیروهای انتظامی، عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی و دستگاه‌های امدادی در محل حاضر شدند.

وی بیان کرد: بررسی‌های اولیه ماموران نشان داد که یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به علت تجاوز از سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خارج و با تیر چراغ برق برخورد کرده است.

جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان با اشاره به اینکه در این حادثه راننده و سرنشین خودرو بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند، بیان کرد: تخطی از سرعت مطمئنه همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات مرگبار در سطح معابر شهری و جاده‌ای است و رانندگان باید بدانند که چند ثانیه زودتر رسیدن، هرگز ارزش به خطر انداختن جان خود و دیگران را ندارد.

سرهنگ سیفی با بیان اینکه توصیه جدی پلیس به رانندگان، رعایت سرعت مطمئنه به ویژه در ساعات شب و مسیرهای خلوت است، اضافه کرد: خستگی، خواب‌آلودگی و احساس تسلط کاذب در این ساعات، از دلایل اصلی بی‌احتیاطی و بروز فجایع انسانی در رانندگی است.

وی تاکید کرد: پلیس با هدف پیشگیری از حوادث مشابه، برخورد قاطع‌تری با رانندگان متخلف انجام خواهد داد و همزمان با اجرای طرح‌های کنترل سرعت، برنامه‌های آموزشی عمومی را برای ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن استمرار می‌دهد.

