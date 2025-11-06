خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان:

برخورد پژو ۴۰۵ با تیر چراغ برق در خرم‌آباد ۲ کشته برجای گذاشت

برخورد پژو ۴۰۵ با تیر چراغ برق در خرم‌آباد ۲ کشته برجای گذاشت
کد خبر : 1710204
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان گفت: برخورد پژو ۴۰۵ با تیر چراغ برق در خیابان دانشجو شهر خرم‌آباد ۲ کشته داشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی سیفی شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع حادثه رانندگی در خیابان دانشجو خرم آباد خبر داد که بلافاصله نیروهای انتظامی، عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی و دستگاه‌های امدادی در محل حاضر شدند. 

وی بیان کرد: بررسی‌های اولیه ماموران نشان داد که یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به علت تجاوز از سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خارج و با تیر چراغ برق برخورد کرده است. 

جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان با اشاره به اینکه در این حادثه راننده و سرنشین خودرو بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند، بیان کرد: تخطی از سرعت مطمئنه همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات مرگبار در سطح معابر شهری و جاده‌ای است و رانندگان باید بدانند که چند ثانیه زودتر رسیدن، هرگز ارزش به خطر انداختن جان خود و دیگران را ندارد. 

سرهنگ سیفی با بیان اینکه توصیه جدی پلیس به رانندگان، رعایت سرعت مطمئنه به ویژه در ساعات شب و مسیرهای خلوت است، اضافه کرد: خستگی، خواب‌آلودگی و احساس تسلط کاذب در این ساعات، از دلایل اصلی بی‌احتیاطی و بروز فجایع انسانی در رانندگی است. 

وی تاکید کرد: پلیس با هدف پیشگیری از حوادث مشابه، برخورد قاطع‌تری با رانندگان متخلف انجام خواهد داد و همزمان با اجرای طرح‌های کنترل سرعت، برنامه‌های آموزشی عمومی را برای ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن استمرار می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ