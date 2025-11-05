خبرگزاری کار ایران
در جنگ 12 روزه تولید صنایع مهم استان افزایش یافت

کد خبر : 1710042
استاندار قزوین گفت: در جریان جنگ 12 روزه اخیر تولید صنایع مهم استان افزایش یافت، کشور در آن شرایط سخت نیاز به تلاش و حضور جدی صنعتگران داشت و خوشبختانه آنان محکم ایستادند و اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در آیین تجلیل از واحد‌های تولیدی و مدیران کنترل کیفیت نمونه استاندارد استان قزوین گفت: رویکرد دولت چهاردهم نگاه ویژه و حمایتی به صنعت است، با وجود برخی چالش‌ها، تمام قد از بخش صنعت استان حمایت خواهیم کرد.

وی با اشاره به بررسی مشکلات تأمین اجتماعی در ستاد تسهیل، افزود: یکی از مشکلات مهم صنایع استان، مسئله ارز است که با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط در حال پیگیری هستیم، خوشبختانه فضای تصمیم‌گیری در دولت چهاردهم نسبت به بخش تولید و صنعت، مثبت و حامیانه است.

استاندار قزوین در ادامه اظهار کرد: چهار واحد صنعتی استان موفق به دریافت لوح ملی استاندارد شده‌اند که با توجه به ظرفیت‌های صنعتی قزوین، این عدد باید افزایش یابد. استان قزوین در حوزه تولید شیشه، مواد شیمیایی، قطعات خودرو و کاشی و سرامیک، ظرفیت بی‌بدیلی دارد و بخش مهمی از اقتصاد ملی را پوشش می‌دهد.

نوذری با اشاره به نقش صنعتگران در شرایط بحرانی کشور گفت: در جریان جنگ 12 روزه اخیر تولید صنایع مهم استان افزایش یافت، کشور در آن شرایط سخت نیاز به تلاش و حضور جدی صنعتگران داشت و خوشبختانه آنان محکم ایستادند و اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود.

