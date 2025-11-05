آمادگی کامل راهداری آذربایجان غربی برای مقابله با شرایط زمستانی /۲ راهدارخانه جدید در استان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسلان شکری، در نشست منطقه‌ای هماهنگی و آمادگی راهداری زمستانی استان‌های شمال‌غرب کشور که با حضور مدیران کل، معاونان ستادی و مسئولان راهداری استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان برگزار شد، اظهار کرد:گستره عملیات راهداری زمستانی در استان، بیش از ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه را شامل می‌شود که از این میزان، ۱۱۷۴ کیلومتر راه شریانی و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برف‌گیر است.

شکری افزود: در آذربایجان غربی، ۴۸ راهدارخانه ثابت و ۱۹ پایگاه سیار و استیجاری، در مجموع ۶۷ راهدارخانه فعال وجود دارد که به عنوان پایگاه‌های اصلی خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی عمل می‌کنند.

وی افزود:همچنین ۳۵۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند.

شکری تصریح کرد: در راستای ارتقای توان عملیاتی، تعمیرات اساسی در ۱۷ راهدارخانه مرکزی استان انجام گرفته و ۲ راهدارخانه جدید در گردنه دوآب و منطقه حیدرآباد احداث شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان،گفت:همچنین انبارهای شن و نمک و آشیانه‌های ماشین‌آلات برف‌روب در راهدارخانه‌های مرکزی مهاباد و اشنویه احداث شده‌اند تا پشتیبانی عملیات زمستانی با قدرت بیشتری انجام گیرد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات شاخص امسال، راه‌اندازی اولین مرکز اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهداری شمال‌غرب کشور در آذربایجان غربی است که تاکنون ۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین را بازسازی و تجهیز کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی گردنه قوشچی، به عنوان یکی از پرترددترین محورهای برف‌گیر استان، از دیگر پروژه‌های مهم امسال بوده که با خاک‌برداری و تعریض مسیر، ایمنی تردد کاربران جاده‌ای در شرایط لغزندگی و بارش برف را افزایش داده است.

وی افزود: در کنار این اقدامات، ۳۶ مجتمع خدماتی و رفاهی در سطح محورهای ارتباطی استان آماده ارائه خدمات و اسکان موقت مسافران در زمان بارندگی و درراه‌ماندگی هستند.

شکری با اشاره به موقعیت خاص آذربایجان غربی از نظر وجود پایانه‌های مرزی، گفت: تمامی شرکت‌های خدماتی مستقر در پایانه‌های مرزی استان موظف به برف‌روبی محوطه و محورهای ورودی هستند تا روند تردد و تجارت حتی در سخت‌ترین شرایط زمستانی متوقف نشود.

وی بیان کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان نیز به صورت ۲۴ ساعته فعال است و با ۴۳ دستگاه دوربین نظارت تصویری، ۱۲۳ دستگاه ترددشمار، ۴۲ دوربین کنترل سرعت و ۴ سامانه توزین در حال حرکت (WIM)، شرایط محورهای مواصلاتی را به‌صورت برخط پایش می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: راهداران، سربازان گمنام خدمت هستند که در سرمای سوزان زمستان با تلاش شبانه‌روزی، امنیت و آرامش سفر را برای مردم فراهم می‌کنند. ما با تمام توان و تجهیزات، آماده‌ایم تا زمستان امسال را با کمترین مشکل برای کاربران جاده‌ای پشت سر بگذاریم.

