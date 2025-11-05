به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در حاشیه بازدید امروز صبح (۱۴ آبان ماه ) از پروژه بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی کرمانشاه اظهار کرد: «بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی کرمانشاه یکی از پروژه‌های شاخص ملی در حوزه سلامت است که نقشی حیاتی در ارتقای خدمات درمانی و کاهش فشار بر مراکز موجود خواهد داشت. این بیمارستان پس از بهره‌برداری، نماد تحول نظام سلامت در غرب کشور خواهد بود.»

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه از سال ۱۳۹۵ افزود: «در سال‌های ابتدایی، به دلیل محدودیت منابع مالی، روند پیشرفت پروژه با کندی همراه بود اما در یکی دو سال اخیر با پیگیری‌های مستمر و تخصیص اعتبارات جدید، اجرای طرح شتاب گرفته و اکنون شاهد پیشرفت قابل توجه آن هستیم.»

حبیبی از پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه خبر داد و گفت: «در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، می‌توان امیدوار بود که تا سه سال آینده این بیمارستان به بهره‌برداری برسد. هدف ما این است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، روند اجرا به‌صورت مستمر و بدون وقفه ادامه یابد.»

استاندار کرمانشاه میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: «بخش قابل توجهی از این منابع باید از محل اعتبارات ملی و سازمان برنامه و بودجه تأمین شود. همچنین پیگیر جذب منابع از صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی هستیم تا روند ساخت بدون توقف پیش برود.»

وی درباره ویژگی‌های فنی پروژه توضیح داد: «این بیمارستان با زیربنای حدود ۸۵ هزار مترمربع و طراحی کاملاً منطبق با استانداردهای روز دنیا در حال ساخت است. در آن بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مانند قلب، عفونی، زنان، کودکان، جراحی و اورژانس پیش‌بینی شده که پاسخگوی نیاز مردم استان و مناطق هم‌جوار خواهد بود.»

حبیبی با اشاره به موقعیت جغرافیایی پروژه گفت: «این بیمارستان در مجاورت بیمارستان امام رضا (ع) احداث شده و این همجواری موجب ایجاد یک محور سلامت در شرق کرمانشاه خواهد شد. در آینده نزدیک، این منطقه به قطب اصلی خدمات پزشکی و درمانی غرب کشور تبدیل خواهد شد.»

وی یکی از مزیت‌های مهم طرح را استفاده از فناوری‌های نوین ساخت و طراحی مدرن دانست و افزود: «در سیستم تهویه، انرژی و ایمنی بیمارستان از فناوری‌های روز استفاده شده که باعث افزایش کیفیت خدمات و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. تلاش داریم این مجموعه در زمره پروژه‌های سبز و پایدار کشور قرار گیرد.»

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به آثار اقتصادی پروژه گفت: «علاوه بر بعد درمانی، اجرای چنین پروژه‌ای نقش مؤثری در اشتغال‌زایی دارد. هم‌اکنون صدها نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در روند ساخت مشغول به کار هستند و پس از بهره‌برداری نیز فرصت‌های شغلی فراوانی در حوزه‌های خدماتی و پشتیبانی ایجاد خواهد شد.»

حبیبی تأکید کرد: «کرمانشاه استانی با ظرفیت‌های عظیم انسانی و منطقه‌ای است که سالانه پذیرای بیماران بسیاری از استان‌های همجوار و حتی کشورهای همسایه است؛ از این‌رو توسعه زیرساخت‌های درمانی از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود. بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی گامی بزرگ در مسیر تحقق عدالت درمانی و ارتقای جایگاه استان در حوزه گردشگری سلامت است.»

استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: «امیدواریم با تداوم همکاری میان دولت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و مجموعه مدیریت استان، بتوانیم این پروژه را در موعد مقرر به بهره‌برداری برسانیم تا مردم شریف و نجیب کرمانشاه از ثمرات آن بهره‌مند شوند.»

