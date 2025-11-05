به گزارش ایلنا و به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری که در آیین گرامیداشت روز محیط‌بان و تجلیل از مقام حافظان طبیعت سخن می‌گفت، با تسلیت ایام دهه فاطمیه اول و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط‌بان، با اشاره به دشواری‌های این عرصه تآکید کرد: محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از طبیعت قرار دارند و با خطراتی چون درگیری با شکارچیان بی‌رحم و مخاطرات متعدد طبیعی روبه‌رو هستند؛ آنان با کمترین امکانات، مسئولیتی سنگین را بر دوش می‌کشند و این حرفه را با عشق و باور پیش می‌برند.

استاندار فارس با بیان اینکه نظام اجرایی، قضایی و تقنینی کشور باید شرایط را برای حمایت همه‌جانبه از از محیط‌بانان بیش از پیش فراهم کند خاطرنشان کرد: گرچه قوانین مربوط به این حوزه در کشورمان حدود یک قرن قدمت دارد اما واقعیت‌های کنونی نشان می دهند با وضع قوانین متناسب با تحولات معاصر می‌توان شرایط را برای محیط‌بانان تسهیل کرد.

وی با بیان اینکه جهان امروز با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای در عرصه محیط زیست روبه‌روست، گفت: زمانی مسائل زیست‌محیطی بسیار ساده بود؛ اما با گسترش زندگی ماشینی، موضوعات محیط زیست به شکل درهم‌تنیده و چندوجهی درآمده است.

استاندار فارس با بیان چند مثال در این خصوص گفت: در مناطقی از کشور که زمانی بهترین گندم دنیا تولید می‌شد، در دورانی به دلیل استفاده فزاینده از مواد شیمیایی در کشاورزی با مشکلات جدی از نظر کیفیت محصول مواجه شد؛ این واقعیت نشان می‌دهد مدیریت محیط زیست باید متناسب با تحولات جدید بازنگری شود.

استاندار فارس با اشاره به پیچیدگی‌های فزاینده زیست‌محیطی در جهان امروز گفت: پدیده‌های نوظهور و آلودگی‌های نامرئی همچون پارازیت‌های رادیویی، آلودگی صوتی، شیوه‌های کشاورزی جدید و آلاینده‌های شیمیایی که نتیجه زندگی ماشینی است، محیط زیست و سلامت انسان را تهدید می‌کنند.

امیری نظام آفرینش را به اراده خداوند متعال، مبتنی بر علم، دانست و گفت: هرگاه تعادل در طبیعت که مبنایی علمی دارد به هم ریخته شود، آثار آن در دیگر حوزه‌ها آشکار می‌شود.

استاندار فارس با تآکید بر اینکه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنار تلاش صادقانه محیط‌بانان می‌تواند این توازن را پایدار نگه دارد، تأکید کرد: حفظ تعادل و تناسب طبیعت، اساس پایداری زیست‌محیطی است که سازمان محیط زیست و محیط‌بانان در این مسیر تلاش و حرکت می‌کنند.

او با اشاره به جایگاه حقوق محیط زیست در اسناد ملی و بین‌المللی یادآور شد: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مسئولیت همگانی در پاسداری از محیط زیست تأکید دارد که نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه این حوزه در ایران اسلامی است.

استاندار فارس با بیان اینکه اطلاعات عمومی مردم باید نسبت به موضوع محیط زیست گسترش یابد، تخریب طبیعت را تضییع حقوق نسل‌های آینده دانست و گفت: تخریب محیط زیست مصداق حقوق‌الناس است و همه افراد جامعه در برابر آن مسئولند.

وی افزود: تکرار آتش‌سوزی در مناطق حفاظت‌شده، چالشی مهم برای محیط‌زیست استان به شمار می‌رود که باید با مدیریت منسجم و به‌روزرسانی تجهیزات، ظرفیت اطفای حریق را افزایش داد.

استاندار فارس در پایان یادآور شد: طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری که در دهه‌های گذشته نقش مؤثری در صیانت از منابع طبیعی ایفا می‌کردند، در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند که احیای این سیاست‌ها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از آسیب‌های زیست‌محیطی را جبران کند.

