تلاش برای حل معضل بوی نامطبوع پسماند در گردنه‌زینل اصفهان

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از اجرای سه برنامه اصلی جمع‌آوری و مدیریت دپوهای پسماند در مسیر بلوار رضوان و گردنه زینل برای رفع بوی نامطبوع در آن منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، غلامرضا ساکتی ضمن اشاره به شکایت‌های مکرر شهروندان درباره بوی نامطبوع ناشی از دپوی پسماند در مسیر منتهی به گردنه زینل و باغ رضوان، اقدامات در دست اجرا برای رفع این معضل را تشریح کرد و گفت: روزانه حدود یک هزار تن پسماند وارد کارخانه پردازش کود عالی شهرداری اصفهان می‌شود، بخشی از پسماندها پس از پردازش، به صورت مواد آلی دپو می‌شوند که منشأ بو هستند.

وی افزود: با راه‌اندازی خطوط جدید پردازش کود و خرید دستگاه‌های ترمیم‌کننده، تا پایان سال شاهد کاهش ۵۰ درصدی حجم این دپوها و بوی آزاردهنده ناشی از آن هستیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از سه برنامه اصلی سازمان برای مدیریت این مشکل خبر داد و گفت: با انعقاد قراردادی ۳۰۰ میلیارد ریالی، ماهانه ۲ خط پردازش کود با ظرفیت ۱۲۰ تن در روز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد که این طرح ظرفیت قبلی تولید کود را ۲ برابر کرده و موجب کاهش ۵۰ درصدی دپوهای موجود در یک سال آینده خواهد شد.

ساکتی از خرید دستگاه ترنر (همزن کود) خبر داد و افزود: این دستگاه که فرایند بلوغ کود را تسریع و بو را کاهش می‌دهد، پس از ۲ سال تأخیر در خرید، در مرحله نهایی انعقاد قرارداد قرار دارد و تا پایان سال نصب و راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین به احداث کارخانه ۳۰۰ تنی تولید کود بی‌هوازی اشاره کرد و گفت: فراخوان دوم این پروژه ملی در هفته آینده منتشر می‌شود که در این کارخانه، پسماندها به روش بی‌هوازی به کود نهایی تبدیل و همزمان انرژی تولید می‌شود.

وی با ابراز امیدواری از تأثیر سریع این اقدامات بر کاهش بوی نامطبوع منطقه، تأکید کرد: بهره‌برداری از خط جدید تولید کود تا پایان سال محقق و این مشکل برطرف خواهد شد.

