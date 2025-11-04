مطالبات تامین اجتماعی گیلان از کارفرمایان بیش از دو برابر بدهی به مراکز درمانی است
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه مطالبات این سازمان در زمره دیون ممتازه تلقی شده و پرداخت آن باید در اولویت قرار گیرد از مطالبات چهارهزار میلیارد تومانی در استان در قبال بدهی دو هزار میلیارد تومانی به مراکز درمانی طرف قرارداد خبر داد و از کارفرمایان برای تعیین تکلیف دیون خود دعوت کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، کیوان مرتضوی با بیان اینکه در ابتدای فصل صدور بیلانهای کارگاهی قرار داریم اظهار کرد: آخرین صورتحساب اخذ شده لغایت اسفندماه سال ۱۴۰۳ بیانگر بدهی ۳۷۵۰ میلیارد تومانی کارفرمایان استان به تامین اجتماعی بوده است و در دوره فعلی که بیلان لغایت شهریورماه سالجاری صادر خواهد شد برآوردها از افزایش بدهیهای کارفرمایان به بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان حکایت دارد.
وی با بیان اینکه وصول حق بیمهها و مطالبات از کارفرمایان بخش اصلی منابع درآمدی سازمان برای ارائه تعهدات است، افزود: مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان بابت بدهیهای خود به مراکز طرف قرارداد به منظور خرید خدمات درمانی از پزشکان، بیمارستانهای خصوصی، دولتی و دانشگاهی، آزمایشگاهها، داروخانهها، مراکز تصویربرداری و… تا پایان شهریورماه حدود ۱۹۵۰ میلیارد تومان بدهکار است که عملاً کمتر از نصف مطالبات سازمان از کارفرمایان در استان است.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه فقدان بودجه دولتی در سازمان به دلیل عمومی و غیردولتی بودن، منابع تامین اجتماعی را به صورت مطلق متکی به انجام تکالیف قانونی از سوی بیمه شدگان و کارفرمایان مینماید و در این بین سهم و نقش کارفرمایان که با میزان حق بیمه بیشتری برای بالاترین گروه بیمهای تحت پوشش موظف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه هستند در دستیابی به درآمد مکفی برای ارائه تعهدات توسط سازمان الزامیست خاطر نشان ساخت امروز حدود ۲۵ درصد مطالبات ما در استان تنها متعلق به دستگاههای اجرایی و دولتی میباشد.
کیوان مرتضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر ماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان تعهدات و خدمات توسط تامین اجتماعی گیلان به بیمه شدگان و مستمری بگیران در دو بخش بیمهای و درمانی انجام میگیرد اذعان داشت: بر اساس تعداد بیمه شدگان و نرخ حق بیمه هر گروه، میزان وصولی استان باید در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان باشد که خود بیانگر کسری حدود ۴۰ درصدی است و این درحالی رخ میدهد که به دلیل شرایط خاص حاکم بر تولید و صنعت و عرصههای اقتصادی عملاً رقم وصولیها بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ میلیارد بوده و شکاف بین منابع و مصارف عمیقتر شده و این ناترازی در سطح کشور عمومیت دارد.
وی با دعوت از کارفرمایان مدیون برای تعیین تکلیف بدهیهای ناشی از حق بیمهها، خواستار مساعدت مسئولین و مقامات استانی و محلی در این زمینه و اولویت قراردادن پرداخت حق بیمهها و تسویه دیون گردیده و اظهار داشت: هرگونه تنش در تامین اجتماعی میتواند تبدیل به یک بحران اجتماعی شده و تبعات غیرقابل جبرانی داشته باشد لذا احساس مسئولیت در قبال این مجموعه یک رسالت و وظیفه همگانی است.