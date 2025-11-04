به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان با تأکید بر لزوم توجه به غربالگری سلامت روان دانش‌آموزان اظهار کرد: این طرح حدود یک سال است که به‌ صورت جدی اجرا می‌شود و مواجهه موقت با برخی مسائل کوچکی در این خصوص، طبیعی بوده و تمام تلاش ما این است که این موانع را به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به اهمیت همکاری بین‌بخشی در پشبرد اهداف طرح غربالگری گفت: این یک کار فرابخشی است و آموزش و پرورش به‌ تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید و لازم سایر بخش‌ها نیز پای کار بیایند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در همه عملکردها و به خصوص در حوزه غربالگری سلامت روان دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار گیرد، سنجش اثربخشی بوده و به عنوان مثال باید بسنجیم که عملکرد یک دستگاه در مورد افسردگی، طی یک بازه زمانی و رده سنی، نسبت به گذشته چه تغییری کرده و اثر عملکرد چه بوده است؟.

گفتنی است؛ غربالگری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم و فنکا از ۱۱ آبان ماه آغاز شده و تا ۱۱ آذر ماه ادامه خواهد داشت و همچنین آموزگاران مقطع ابتدایی نیز می‌توانند از دو الی ۳۰ آذر ماه نسبت به ثبت اطلاعات دانش‌آموزان خود اقدام کنند.

انتهای پیام/