معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی بر ارتقای فنی در غربال‌گری سلامت روان دانش‌آموزان تاکید کرده و افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما غربال‌گری جامعه هدف است و نهایت تلاش ما این است که کار بیش از پیش فنی باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل  روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان با تأکید بر لزوم توجه به غربالگری سلامت روان دانش‌آموزان اظهار کرد: این طرح حدود یک سال است که به‌ صورت جدی اجرا می‌شود و مواجهه موقت با برخی مسائل کوچکی در این خصوص، طبیعی بوده و تمام تلاش ما این است که این موانع را به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به اهمیت همکاری بین‌بخشی در پشبرد اهداف طرح غربالگری گفت: این یک کار فرابخشی است و آموزش و پرورش به‌ تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید و لازم سایر بخش‌ها نیز پای کار بیایند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در همه عملکردها و به خصوص در حوزه غربالگری سلامت روان دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار گیرد، سنجش اثربخشی بوده و به عنوان مثال باید بسنجیم که عملکرد یک دستگاه در مورد افسردگی، طی یک بازه زمانی و رده سنی، نسبت به گذشته چه تغییری کرده و اثر عملکرد چه بوده است؟.

گفتنی است؛ غربالگری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم و فنکا از ۱۱ آبان ماه آغاز شده و تا ۱۱ آذر ماه ادامه خواهد داشت و همچنین آموزگاران مقطع ابتدایی نیز می‌توانند از دو الی ۳۰ آذر ماه نسبت به ثبت اطلاعات دانش‌آموزان خود اقدام کنند.

