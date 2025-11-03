۲ ماه نصب پارچه، تعلیق موقت پروانه کسب و پلمب نانوایی به علت کم فروشی در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رشت به پرونده کم فروشی نان رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و ۲ ماه نصب پارچه و تعلیق موقت پروانه کسب و پلمب واحد صنفی به مدت ۶ ماه محکوم کرد.

امینی گفت: بازرسان اتاق اصناف در بازرسی از واحد صنفی نانوایی، گزارش تخلف کم فروشی را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

