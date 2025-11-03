فاز جدید ساماندهی صنوف دروازه کازرون آغاز شد؛
تشریح روند تغییر کاربری و فک پلمپ صنوف در دروازه کازرون
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز از آغاز فرآیند رسمی بررسی و صدور مجوزهای تغییر کاربری و فک پلمب برای صنوف محدوده دروازه کازرون، ویژه مالکان و مستأجران، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی گفت: این اقدام با هدف اجرای طرح ساماندهی فعالیتهای صنفی و رفع مشکلات زیستمحیطی، بهداشتی و ترافیکی این محدوده در حال انجام است.
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی صنوف دروازه کازرون از سالها پیش در دستور کار شهرداری قرار داشت، افزود: بهدلیل مزاحمتهای شغلی، آلودگیهای زیستمحیطی و بهداشتی و ایجاد اختلال در تردد شهری، شهرداری شیراز با همکاری اتاق اصناف مرکز استان فارس، اداره اماکن و نیروی انتظامی استان، بر اساس تصمیمات کلان مدیریت شهری، نسبت به اجرای طرح پلمب صنوف مزاحم اقدام کرد. این طرح در تاریخ ۷ مهرماه سال جاری اجرا شد و طی آن، صنوف مرتبط در محدوده دروازه کازرون پلمب شود.
به گفته خلیلی، یکی از مهمترین درخواستهای مالکان این محدوده پس از اجرای طرح ساماندهی، امکان بازگشایی و فک پلمب جهت فرآیند تغییر کاربری واحدهای صنفی به مشاغلی غیر از صنوف گوشت، مرغ، ماهی، میوه و ترهبار، بر اساس طرح ساماندهی صنوف دروازه کازرون بوده است. بر همین اساس و با استناد به تصمیمات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، کمیتهای متشکل از نمایندگان سازمان ساماندهی مشاغل شهری، اتاق اصناف مرکز استان فارس، منطقه تاریخی و فرهنگی و اتحادیههای مربوطه تشکیل شد تا بررسی درخواستها و صدورمجوز بازگشایی بر مبنای مدارک مثبته انجام شود.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز ادامه داد: برپایه ضوابط مصوب، مالکان و مستأجران موظفاند تا تاریخ ۱۰مهرماه ۱۴۰۴ با ارائه مدارک مورد نیاز از جمله سند مالکیت، کپی شناسنامه و کارت ملی و تعهدنامه محضری جهت تغییرکاربری، نسبت به ثبت درخواست و تشکیل پرونده در شهرداری منطقه ۸ اقدام کنند.
خلیلی افزود: پس از پروندهها، بررسی مدارک در کارگروه مشترک در دو مرحله انجام خواهد شد؛ پروندههایی که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۴ تشکیل شده باشند، در جلسه ۱۲ آبان بررسی میشوند و سایر پروندهها تا تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: پس ازتأیید در کارگروه، مجوز فک پلمب با نظارت شهرداری منطقه ۸ و با حضور کارشناسان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی، اداره اماکن و اتاق اصناف اجرا خواهد شد.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری همچنین از برگزاری نشستهای مشترک با رئیس شورای شهر، رئیس کمیسیون سلامت شورا و مدیران شهرداری در هفته گذشته خبر داد و گفت: بهمنظور اطلاعرسانی دقیق، بنرها و اطلاعیههایی در محدوده دروازه کازرون، پل هوایی و مجتمعهای اطراف نصب شده است تا مالکان از مهلت قانونی و مدارک لازم آگاه شوند.
خلیلی تأکید کرد: صدور مجوز فک پلمب صنوف صرفاً برای واحدهایی انجام میشود که تعهدنامه محضری خود را ارائه داده باشند و پس از بازگشایی در صورت عدم پایبندی به تعهدات محضری یا تخطی از ضوابط تعیینشده، تمامی مجوزهای صادرشده باطل و واحدها مجدداً پلمب خواهند شد.
وی هدف نهایی اینطرح را ایجاد نظم شهری، ارتقای سلامت عمومی و کاهش آلودگیهای محیطی و بصری عنوان کرد و افزود: اجرای طرح ساماندهی صنوف دروازه کازرون گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان شیرازی است.