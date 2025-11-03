تشریح روند تغییر کاربری و فک پلمپ صنوف در دروازه کازرون

به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی گفت: این اقدام با هدف اجرای طرح ساماندهی فعالیت‌های صنفی و رفع مشکلات زیست‌محیطی، بهداشتی و ترافیکی این محدوده در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی صنوف دروازه کازرون از سال‌ها پیش در دستور کار شهرداری قرار داشت، افزود: به‌دلیل مزاحمت‌های شغلی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بهداشتی و ایجاد اختلال در تردد شهری، شهرداری شیراز با همکاری اتاق اصناف مرکز استان فارس، اداره اماکن و نیروی انتظامی استان، بر اساس تصمیمات کلان مدیریت شهری، نسبت به اجرای طرح پلمب صنوف مزاحم اقدام کرد. این طرح در تاریخ ۷ مهرماه سال جاری اجرا شد و طی آن، صنوف مرتبط در محدوده دروازه کازرون پلمب شود.

به گفته خلیلی، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های مالکان این محدوده پس از اجرای طرح ساماندهی، امکان بازگشایی و فک پلمب جهت فرآیند تغییر کاربری واحدهای صنفی به مشاغلی غیر از صنوف گوشت، مرغ، ماهی، میوه و تره‌بار، بر اساس طرح ساماندهی صنوف دروازه کازرون بوده است. بر همین اساس و با استناد به تصمیمات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان ساماندهی مشاغل شهری، اتاق اصناف مرکز استان فارس، منطقه تاریخی و فرهنگی و اتحادیه‌های مربوطه تشکیل شد تا بررسی درخواست‌ها و صدورمجوز بازگشایی بر مبنای مدارک مثبته انجام شود.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز ادامه داد: برپایه ضوابط مصوب، مالکان و مستأجران موظف‌اند تا تاریخ ۱۰مهرماه ۱۴۰۴ با ارائه مدارک مورد نیاز از جمله سند مالکیت، کپی شناسنامه و کارت ملی و تعهدنامه محضری جهت تغییرکاربری، نسبت به ثبت درخواست و تشکیل پرونده در شهرداری منطقه ۸ اقدام کنند.