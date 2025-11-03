به گزارش ایلنا، کاووس همتی افزود: پس از دریافت گزارش‌های مردمی در شهر شیراز، گروه پایش و نظارت بر سم و کود این سازمان و نمایندگان اماکن و تعزیرات حکومتی با دستور مقام محترم قضایی از انبار نگهداری کالاهای مذکور بازدید کردند.

به گفته این مقام مسئول؛ پس از بازرسی‌های فنی کارشناسان، نزدیک به ١٠ تن انواع کود از جمله اسید هیومیک، دی آمونیوم فسفات و گوگرد گرانوله غیر مجاز و تقلبی کشف شد که با دستور قاضی، توقیف و جمع‌آوری شدند.

همتی هشدار داد: کودهای غیر مجاز می‌تواند تعادل عناصر غذایی خاک را بر هم زده و یا در گیاه بی‌اثر بوده اما باعث آلودگی خاک شود.

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: کشاورزان در موقع خرید نسبت به بررسی مجوزهای لازم و شماره ثبت کودی از طریق سامانه ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴ اقدام و از اصالت آنها اطمینان حاصل کنند.

